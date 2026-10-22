SV Buhlenberg verliert daheim SV Mittelreidenbach beendet Serie des VfL Weierbach Sascha Nicolay 22.10.2026, 13:30 Uhr

i Oliver Kost (Mitte) sah zum ersten Mal in dieser Saison keinen Punktspiel-Sieg seines VfL Weierbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ließ sich auch vom SV Buhlenberg ihre Siegesserie nicht zerstören, während jene des VfL Weierbach vom SV Mittelreidenbach gekappt wurde.

In der Fußball-Bezirksliga und in der B-Klasse Birkenfeld 1 fanden am Mittwoch Nachholspiele statt. Dabei glückte der Versuch des SV Buhlenberg nicht, die Siegesserie der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim zu stoppen. Dafür beendete der SV Mittelreidenbach in der B-Klasse die Serie des VfL Weierbach, der zum ersten Mal in dieser Saison ein Punktspiel nicht für sich entscheiden konnte.







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