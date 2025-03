Vom Klang her ist die Partie der Spvgg Hochwald gegen den SV Göttschied ein echter Schlager der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Eigentlich hatten beide Vereine auch Aufstiegsambitionen, doch die haben sich sowohl bei den Hochwäldern als auch in Göttschied zerschlagen. Vor allem für den SV Göttschied geht es am Sonntag (15 Uhr) in Allenbach um etwas ganz anderes.

Ursprünglich träumten die Göttschieder vom Höhenflug in die A-Klasse, doch sie sind abgestürzt und extrem hart gelandet, nämlich ziemlich weit unten auf der Kellertreppe der B-Klasse Birkenfeld 1. „Eigentlich wollten wir ganz oben mitmischen, jetzt müssen wir definitiv nach unten schauen“, macht Trainer Marco Barletta keinen Hehl daraus, dass der SV Göttschied gerade andere Ziele verfolgen muss als ursprünglich geplant.

Nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz

Es wäre auch fahrlässig, die Realität zu verkennen, denn der SV Göttschied schwebt derzeit in nicht unerheblicher Abstiegsgefahr. Drei Punkte haben die Gelb-Schwarzen gerade nur mehr als der TuS Tiefenstein, der den sehr gefährlichen vorletzten Platz einnimmt, aber zwei Spiele weniger bestritten hat. Keine Frage, der SV Göttschied muss den Absturz in die C-Klasse befürchten.

Dass es so weit gekommen ist, hat für Coach Barletta viel mit einem verpatzten Start zu tun. Nach vier Spielen hatte der SVG gerade zwei Punkte auf dem Konto. „Da war das Selbstvertrauen weg“, sagt Barletta, der freilich auch handfeste sportliche Gründe ausgemacht hat. „Wir sind unglaublich anfällig für leichte gegnerische Tore, fangen viel zu einfach Treffer“, erklärt der Trainer das erste Problem. Das andere liegt auf der Gegenseite des Platzes. „Wir drücken, greifen an, sind überlegen, aber unsere Chancenverwertung ist wirklich schwach. Wir lassen viel zu viel liegen“, moniert der Coach. Tatsächlich ist das selbst einigen Gegnern aufgefallen, die den SV Göttschied durchaus öfter für seine gepflegte Spielweise loben, sich aber wundern, wie viele Möglichkeiten das Barletta-Team braucht, um zu treffen. „Das Fatale ist, dass man Chancen verwerten kaum trainieren kann“, sagt der Trainer.

Das Hinspiel gewann die Spvgg Hochwald 5:0

Nun ist also höchste Eisenbahn, um zu punkten. Doch in Allenbach, bei der Spvgg Hochwald, ist das am Wochenende alles andere als einfach. Zwar hinkt auch die Spvgg ihren Hoffnungen hinterher, hat mit dem Aufstieg bei zehn Punkten Rückstand auf die SG Perlbachtal wohl nichts mehr zu tun, doch Platz vier ist nun weit weniger tragisch, als in Abstiegsgefahr zu schweben. Dass die Hochwälder gerade bei Kellerkind SV Oberhausen II 0:4 verloren haben, lässt Barletta der Partie nicht entspannter entgegensehen. „Gegen uns werden sie eine ganz andere Mannschaft, eine ganz andere Aufstellung auf den Platz bringen“, ist sich der Göttschieder Trainer sicher, der zudem weiß, dass die Spvgg auf ihrem Gelände traditionell deutlich schwieriger zu schlagen ist. Doch es hilft nichts. „Es ist wichtig für uns, zu gewinnen“, stellt Barletta klar.

Den Plan, wie der Sieg gelingen kann, hat der Coach durchaus ausgetüffelt. „Der Ansatz in Allenbach geht immer klar über Zweikämpfe. Wir müssen dort körperlich dagegenhalten“, erklärt Barletta und fügt hinzu: „Bei Umschaltaktionen müssen wir schnell spielen, und dann eben unsere Chancen verwerten.“ Im Hinspiel gelang das überhaupt nicht. Die Spvgg Hochwald gewann 5:0, und Mathias Währisch sowie der scheidende Spielertrainer Maximilian Kuhn schossen jeweils zwei Tore. Beide hat Barletta auch am Sonntag als Hochwälder Schlüsselspieler im Blick. Vor allem vor Kuhn warnt er. „’Maxi’ ist für die B-Klasse einfach ein überragender Stürmer.“

Trotzdem hofft Barletta auf die Trendwende, darauf, nicht weiter in der Kellertreppe abzurutschen. Schließlich möchte er in der kommenden Runde nicht in der C-Klasse trainieren. Barletta hat nämlich für eine weitere Saison in Göttschied zugesagt.

Außerdem spielen am Sonntag, 15 Uhr: TuS Tiefenstein - FC Hennweiler, Spvgg Teufelsfels - SG Perlbachtal, SG Bergen/Berschweiler - SV Stipshausen, SG Rhaunen/Bundenbach - TuS Breitenthal.