Der Abstiegskampf steht im Mittelpunkt des Spieltags am Sonntag in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Der TuS Tiefenstein, der SV Göttschied, der SV Oberhausen II, der SV Stipshausen und die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II müssen zittern.

Ein wenig verkürzen kann die SG Perlbachtal ihren Rückstand auf den diesmal spielfreien Tabellenführer in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Allerdings greifen die Perlbachtaler mit ihrem Heimspiel in Hoppstädten (VG Lauterecken) auch in den Abstiegskampf ein, der ziemlich spannend ist.

Im für die B-Klasse schlimmsten aller Fälle (vier Absteiger aus der A-Klasse, vier Aufsteiger aus der C-Klasse) müssten pro Staffel zwei Mannschaften aus der B-Klasse absteigen. In Staffel 1 ist der TV Grumbach als Letzter praktisch schon sicher, sodass es für die anderen Mannschaften gilt, den vorletzten Platz zu vermeiden. Vier bis fünf Teams balgen sich darum, am Ende der Runde am rettenden Ufer zu stehen.

Kann der TuS Tiefenstein beim heimstarken SV Oberhausen II nachlegen?

Zwei dieser hoch gefährdeten Mannschaften stehen sich am Sonntag gegenüber, wenn um 13 Uhr der SV Oberhausen II (17 Punkte) den TuS Tiefenstein (15) empfängt. Eine spannende Sache, weil Oberhausen zuletzt zu Hause eine Macht war und der TuS sich mit einem Dreier zuletzt gegen den SV Stipshausen neues Leben eingehaucht hat. Aktuell sind die Tiefensteiner zwar Vorletzter, haben aber weniger Spiele absolviert als die Konkurrenten.

Deshalb muss auch der SV Göttschied mächtig zittern. Sie haben wie Tiefenstein 15 Punkte und sind jene Mannschaft, die am Sonntag (15 Uhr) bei Titelanwärter Perlbachtal ran muss. Der selbst mit dem Ziel „Titelgewinn“ gestartete SVG steht mächtig unter Druck.

Richtig Dampf auf dem Kessel ist seit vergangenen Sonntag und der Niederlage im Staden auch wieder beim SV Stipshausen (18). Gegen die Spvgg Teufelsfels käme daher ein Heimsieg am Sonntag recht. Und auch die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II darf sich mit ihren 20 Zählern noch nicht zu sicher sein. Sie gastiert am Sonntag (15 Uhr) beim stabilen TuS Breitenthal, der mit 26 Zählern zwischen gut und Böse zu Hause ist.

Außerdem tragen die SG Bergen/Berschweiler und die Spvgg Hochwald noch ihr Verfolgerduell aus. Nach oben geht für beide wohl nichts mehr, nur noch Platz drei ist für diese Teams drin.