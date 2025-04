Durchatmen beim SV Göttschied. Das Kellerduell der B-Klasse Birkenfeld 1 gegen den TuS Tiefenstein geriet zunächst zu einem harten Stück Arbeit, doch am Ende stand ein extrem wichtiger Sieg, an dem Traine Marco Barletta seinen Anteil hatte.

Von der Bezirksliga bis in die C-Klasse wurde am Ostersamstag Fußball gespielt. Dabei gelang dem SV Göttschied in der B-Klasse Birkenfeld 1 ein Befreiungsschlag. Die Mannschaft von Trainer Marco Barletta gewann das Kellerduell gegen den TuS Tiefenstein 6:1. Gebannt ist die Abstiegsgefahr für die Göttschieder deshalb aber noch nicht.

Der SVG hat jetzt 18 Punkte und ist damit zählergleich mit dem Drittletzten, dem SV Stipshausen. Drei Punkte dahinter, auf dem gefährlichen vorletzten Rang, ist der TuS Tiefenstein platziert. Doch die Stadener haben zwei Spiele weniger auf dem Konto als Stipshausen und eine Partie weniger als Göttschied.

Bezirksliga: SV Winterbach – TSV Bockenau 4:2 (4:1). Das Ergebnis dürfte den Bockenauer Konkurrenten im Abstiegskampf aus dem Kreis Birkenfeld gut schmecken. Das Derby erwies sich als Zuschauermagnet. Rund 400 Besucher waren an den Felsen gekommen, und sie sahen in den ersten 30 Minuten ein packendes, verteiltes Spiel. Doch mit drei Treffern zwischen der 36. und 45. Minute entschied der Tabellenführer die Partie. Elias Pfenning (36., 45.) und Henry Schneberger (37.) stellten von 1:1 auf 4:1.Schneberger machte mit seinem 3:1 ein Eigentor zum 1:1 wett (7.). Zuvor war Pfenning das 1:0 geglückt (6.). Er steht nach 24 Spieltagen nun bei bemerkenswerten 38 Treffern. Den Schlusspunkt des Spiels setzte der Bockenauer Mert Kilic (83.).

A-Klasse Birkenfeld: Spvgg Wildenburg – FC Bärenbach 1:1 (1:1). Eine flotte Partie lieferten sich die beiden Teams in Schauren. Die Gäste waren eine halbe Stunde lang die bessere Mannschaft und führten durch ein Abstaubertor von Laszlo Grub (17.) verdient 1:0. Die Wildenburger wurden dann allerdings stärker, glichen noch vor der Pause durch Jannick Eckardt aus (45.+1) und dominierten den zweiten Abschnitt. Weil Bärenbach aber zwei dicke Konterchancen hatte, ging das Remis in Ordnung. Der FCB hat nun fünf Punkte Vorsprung au den ersten Abstiegsplatz.

B-Klasse Birkenfeld 1: SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – Spvgg Hochwald 0:0. Für die Gastgeber könnte der Zähler gegen den Tabellen-Dritten Gold wert sein. Die SG vergrößerte so ihren Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang auf sieben Zähler.

SV Göttschied – TuS Tiefenstein 6:1 (1:1). Dem SV Göttschied war der Druck anzumerken. „Die Beine waren schwer, der Kopf nicht frei“, merkte SV-Coach Marco Barletta und erzählte: „Es war ein hartes Stück Arbeit – gerade im ersten Abschnitt.“ Umsomehr, weil der TuS Tiefenstein durch Sven Metzger auch noch früh in Führung ging (4.). Der Ausgleich vor der Pause war deshalb wichtig. Christian Zagar netzte ein (35.), nachdem er zuvor noch den Posten getroffen hatte. In der Kabine stellte Barletta um, verstärkte das Mittelfeld-Zentrum. „Wir haben dadurch mehr Kontrolle bekommen und waren in der zweiten Hälfte einfach besser“, erklärte der Coach. Oliver Storr (52.), Robert Skibba (57., 72), Niklas Jahke (66.) und Teodor Todorov (89.) machten den Sieg dann komplett.

C-Klasse Birkenfeld 1: SV Göttschied II – TV Hettenrodt 0:2 (0:0). Der TV Hettenrodt hielt ich auch im Spitzenspiel beim Tabellen-Dritten schadlos und feierte seinen 15. Sieg im 15. Spiel. Aber der Spitzenreiter musste kämpfen, bis der Erfolg unter Dach und Fach war. Christian Trzewik brach den Bann (60.). Noah Schmidt (70.) entschied die Partie. Die Hettenrodter haben damit wieder drei Punkte Vorsprung auf die SG Rhaunen/Bundenbach II.

SG Oberreidenbach/Sien – SG Perlbachtal II 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Stefan Mäurer (19.), 0:2 Stefan Märer (51.), 1:2 Moris Haag (60.), 1:3 Sebastian Demel (64.), 1:4 Stefan Mäurer (74.), 1:5 Christian Grill (81.).

C-Klasse Birkenfeld 3: Spvgg Wildenburg II – SG Bärenbach/Becherbach II 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Toney Mitchell (49.), 1:1 Sascha Nicolay (78.), 2:1 Mario Jakoby (88. Eigentor).