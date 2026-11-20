Im Verfolgerduell und Derby stehen sich am Sonntag der SV Gimbweiler und der SV Weiersbach in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gegenüber. Eine schwierige Aufgabe für den SVW bei den heimstarken Gimbweilerern.
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Der SV Heimbach führt die Tabelle der B-Klasse Birkenfeld 2 an und kann Platz eins auch verteidigen, wenn er am Sonntag (14.45 Uhr) zu Hause den TuS Leisel bezwingt. Allerdings haben die Heimbacher bereits eine Partie mehr ausgetragen als das ihm nachfolgende Quintett in der Tabelle.