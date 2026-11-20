SV Weiersbach Gast im Derby SV Gimbweiler will im Wohnzimmer eine Macht bleiben Sascha Nicolay 20.11.2026, 10:59 Uhr

i In seinem Wohnzimmer, also auf seinem Platz, ist der SV Gimbweiler mit seinem Kapitän Kevin Smock (Nummer 16) eine Macht. Das soll auch am Sonntag gegen den SV Weiersbach im Derby so bleiben. Stefan Ding

Im Verfolgerduell und Derby stehen sich am Sonntag der SV Gimbweiler und der SV Weiersbach in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gegenüber. Eine schwierige Aufgabe für den SVW bei den heimstarken Gimbweilerern.

Der SV Heimbach führt die Tabelle der B-Klasse Birkenfeld 2 an und kann Platz eins auch verteidigen, wenn er am Sonntag (14.45 Uhr) zu Hause den TuS Leisel bezwingt. Allerdings haben die Heimbacher bereits eine Partie mehr ausgetragen als das ihm nachfolgende Quintett in der Tabelle.







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