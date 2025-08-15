Die Chance auf einen Sieg gegen die SG Niederhambach/Schwollen scheint nur ganz klein zu sein. Doch Hoffnung hat der SV Gimbweiler bei seiner Heimpremiere in der B-Klasse trotzdem - auch wenn ein Spielertrainer gesperrt ist.

Seit fünf Jahren ist der SV Gimbweiler fußballerisch wieder eigenständig unterwegs, und endlich ist ihm auch der Aufstieg in die B-Klasse gelungen. Dort feiern die Gimbweilerer am Sonntag (15 Uhr) ihre Heimpremiere. Der Gegner ist wohl das dickste Brett, das es in dieser B-Klasse-Staffel 2 gerade zum Bohren gibt. Die SG Niederhambach/Schwollen mit ihrem neuen Spielertrainer Marius Botiseriu gastiert.

„Wir wollen auf keinen Fall abgeschossen werden“, gibt Marvin Liedke als erstes Ziel für sein Team vor. Liedke ist einer von zwei Spielertrainern der Gimbweilerer. Der andere ist Ruslan Lataev - ein erfahrener Mann mit Landesliga-Erfahrung, unter anderem beim SC Birkenfeld. Doch ausgerechnet in diesem ersten und so schwierigen Spiel fehlt Lataev. Er ist gesperrt, zumindest für diese Partie, nachdem er bei der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Leisel eine kuriose Rote Karte gesehen hatte. In den Augen eines Trainerkollegen war sie „lächerlich“, denn Lataev habe schließlich nur wissen wollen, wie lange noch zu spielen sei, um dann seine Mannschaft anzufeuern. „Der Schiedsrichter hat das wohl vollkommen missverstanden und Rot gezeigt. Unglaublich!“, sagt Liedke.

„Definitiv müssen wir erst einmal gut stehen und versuchen, nichts zuzulassen“

Marvin Liedke, Spielertrainer des SV Gimbweiler

Die Aufgabe gegen Niederhambach wird nun noch ein Stückchen komplizierter, und das erste Zwischenziel „nicht abgeschossen werden“, scheint zunächst einmal realistisch. Zweimal sind die Niederhambacher und Schwollener bisher in Pflichtspielen angetreten, und sie haben dabei 13 Tore geschossen. Acht bei der SG Idar-Oberstein beim Punktspielauftakt, fünf beim 5:2 im Kreispokal bei der SG Veitsrodt/Tiefenstein. Echte Ausrufezeichen waren das, denn beide Kontrahenten dürften als A-Klasse-Absteiger zu den besseren B-Klasse-Mannschaften gehören.

„Wir hoffen trotzdem auf eine Überraschung“, sagt Liedke und liegt natürlich vollkommen richtig, schließlich ist im Fußball bekanntlich immer (fast) alles möglich. Der Plan muss allerdings passen, und da dürften die Gimbweilerer auch den richtigen Ansatz wählen. „Definitiv müssen wir erst einmal gut stehen und versuchen, nichts zuzulassen“, sagt Liedke, „und dann versuchen wir Konter zu setzen.“

Doch selbst eine Niederlage wäre gegen diesen starken Gegner kein Beinbruch. Da hatte der SVG nach dem Auftakt 2:3 in Leisel mehr zu knabbern. Kein Wunder, schließlich waren die Gimbweilerer in der 82. Minute noch 2:1 in Führung gegangen, um dann in Unterzahl wegen der kuriosen Roten Karte gegen Lataev doch noch zu verlieren. „Wir haben das aber mittlerweile verdaut und schauen nach vorne“, sagt Liedke.

TuS Oberbrombach greift erstmals ins Geschehen ein

Vier weitere Partien finden außerdem am Sonntag statt. Um 12.45 Uhr empfängt der TuS Hoppstädten II Aufsteiger TuS Rötsweiler-Nockenthal. Um 15 Uhr greift dann erstmals Absteiger TuS Oberbrombach ins Geschehen ein. Gegen die SGH Rinzenberg soll auch der erste Dreier her. Ebenfalls um 15 Uhr spielen die SG Idar-Oberstein gegen den SV Nohen (in Hammerstein) und der TuS Niederbrombach gegen den SC Birkenfeld II.