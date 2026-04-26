Maik Kohlhaas gelangen vier Tore für den SV Nohen. Damit entschied das Kellerduell der B-Klasse BIR 2 in Rötsweiler fast im Alleingang. Derweil ist es im Rennen um Rang zwei wieder so richtig spannend geworden.
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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 ist der Kampf um den zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platz wieder so richtig spannend geworden. Der TuS Niederbrombach patzte in Hoppstädten und hat nun – mit einem Spiel mehr auf dem Konto – nur noch drei Punkte mehr als der SV Gimbweiler, der seine Aufgabe beim SV Buhlenberg II mit viel Glück durch ein Eigentor der Gastgeber kurz vor Schluss löste.