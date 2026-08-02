SV Heimbach erster Primus SV Gimbweiler dreht ruckzuck einen 0:2-Pausen-Rückstand Verena Müller-Baltes 02.08.2026, 20:23 Uhr

i Strake Parade von Gimbweiler Schlussmann Maximilian Freytag beim knappen Heimsieg gegen die SGH Rinzenberg. 4:2 setzten sich die Gimbweilerer letztlich durch. Stefan Ding

Als der Torhüter des TuS Hoppstädten II eine Rote Karte erhielt, geriet der Heimsieg gegen den SV Buhlenberg II in Gefahr, doch die Nummer zwei des TuS hielt den Dreier fest. In der B-Klasse Birkenfeld 2 ging es gleich spannend zu.

Auf spektakuläre Art hat der SV Gimbweiler zum Auftakt der Saison in der B-Klasse Birkenfeld 2 gewonnen. Die Gimbweilerer lagen gegen die SGH Rinzenberg zur Pause 0:2 zurück, siegten aber noch 4:2. Erster Spitzenreiter ist der SV Heimbach nach seinem 4:0-Heimsieg gegen die SG Niederhambach/Schwollen II.







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