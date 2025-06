Die Klassen im Kreis Bad Kreuznach nehmen Formen an. Der FSV Reiffelbach bleibt in der B-Klasse, der FC Martinstein muss dagegen zurück in die C-Klasse.

Groß ist die Freude beim FSV Reiffelbach, in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach zu bleiben. Das Entscheidungsspiel der punktgleichen Letzten der Staffel 1 in Lauschied gegen den FC Martinstein gewannen die Reiffelbacher mit 2:0 (1:0).

Am Morgen danach feierten die FSV-Fußballer auf dem Mainzer Marktfrühstück den Klassenverbleib. „Wir haben einen Mainz-Tag eingelegt, die eigentlich angedachte Mannschaftsfahrt nach Hamburg ließ sich nicht verlegen. Die holen wir zu einem späteren Termin nach“, berichtete FSV-Trainer Niklas Becker und ergänzte: „Die Jungs waren aber überglücklich, dass sie sich so entschieden haben und weiter in der B-Klasse spielen dürfen. Zumal wir von unseren Fans super unterstützt wurden. Es war ein toller Tag, alles hat gepasst.“

„Es war größtenteils eine ausgeglichene Partie, aber am Ende hat die bessere Mannschaft gewonnen.“

Angelo Keller

Mann des Spiels war Fatih Suayyiplar, der beide Tore der Reiffelbacher erzielte. Dem 1:0 in der 16. Minute ließ er ein unwiderstehliches Solo durch die Martinsteiner Abwehrreihe folgen, inklusive Schuss ins lange Toreck (59.). „Das war weltklasse gemacht“, lobte Becker. Und auch vom Kontrahenten erhielt Suayyiplar Anerkennung. „Das war eine Willensleistung des Reiffelbacher Spielers“, sagte Angelo Keller, Sportlicher Leiter der Martinsteiner. Er fasste die Partie so zusammen: „Es war größtenteils eine ausgeglichene Partie, aber am Ende hat die bessere Mannschaft gewonnen. Wir haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet.“ Becker sah seine Equipe ebenfalls verdient vorne, hob den Teamgeist und den starken Zusammenhalt hervor, mit dem seine Mannschaft in Lauschied punktete. Zudem stellte er fest: „Uns war es auch gelungen, früh die Nervosität abzulegen.“

Während die Reiffelbacher nun darauf setzen, sich in der B-Klasse zu etablieren, müssen die Martinsteiner zurück in die C-Klasse. „Es ist für einen kleinen Verein wie uns nicht so einfach, jede Woche eine Mannschaft für die starke B-Klasse zu stellen. Wir nehmen nun in der nächsten Saison wieder einen neuen Anlauf in der C-Klasse“, erklärte Keller.

Aufstellungen

FSV Reiffelbach: Weck – Lamb, Hill, Rohr, Becker, Paulus, Ju. Köhler, Daut, Schiffler, Ja. Köhler, Suayyiplar – Murschel, M. Köhler, Kaya, Bräunling.

FC Martinstein: Horeanu – Keller, Lanz, Moza, Slabu, Cristea, Gellert, Ursuti, Preda, Pesti, Moge – Boca, Cercel, Scrimint.