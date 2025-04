Das Duell am Ufer des Abstiegssumpfs der B-Klasse Birkenfeld 1 zwischen dem SV Göttschied und dem TuS Tiefenstein steht im Mittelpunkt des Fußballprogramms an Ostern im Kreis Birkenfeld.

Die Ostertage sind traditionell reserviert für Nachholspiele, und so rollt im Fußballkreis Birkenfeld am Ostersamstag und am Ostermontag die Kugel.

Am spannendsten wird es dabei sicher in der B-Klasse Birkenfeld 1, wo der SV Göttschied am Ostersamstag den TuS Tiefenstein zum Idar-Obersteiner Derby auf der Kellertreppe empfängt.

A-Klasse Birkenfeld

Die Spvgg Wildenburg empfängt am Ostersamstag (16 Uhr) in Schauren den FC Bärenbach. Für den gastgebenden Aufsteiger geht es um Platz sieben (zwei Punkte hinter Niederwörresbach), während der FC Bärenbach weiter Punkte im Kampf um den Klassenverbleib braucht. Auf sieben Zähler würde der Bärenbacher Vorsprung zum Sumpf im Falle eines Sieges anwachsen.

B-Klasse Birkenfeld 1

Eigentlich war der SV Göttschied als heißer Meisterkandidat in die Saison gestartet. Jetzt droht der Absturz in die C-Klasse. Wenn die Mannschaft von Trainer Marco Barletta auch den TuS Tiefenstein nicht packt, dann dürfte es richtig eng werden. Tiefensteins Trainer Thomas Wiedemann hatte sich gewünscht, punktgleich in dieses Kellerduell, das am Ostersamstag (16 Uhr) in Göttschied angepfiffen wird, gehen zu können. Dieser Wunsch ist Wirklichkeit geworden. Tiefenstein steht zwar auf dem gefährlichen vorletzten Rang, hat aber wie der SV Göttschied 15 Punkte auf dem Konto und zudem eine weitere Partie in der Hinterhand. Der größere Druck lastet also auf Göttschied.

Außerdem stehen sich am Ostersamstag (14 Uhr) in Kirn-Sulzbach die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II und die Spvgg Hochwald gegenüber. Auch die Gastgeber sind im Abstiegskampf noch nicht aus dem Schneider.

Derbyzeit herrscht am Ostermontag (12.30 Uhr) beim Duell des FC Hennweiler mit dem SV Oberhausen II.

B-Klasse Birkenfeld 2

Das Vorspiel zum Kreispokal-Halbfinale bestreiten am Ostermontag (12.45 Uhr) der TuS Hoppstädten II und die SGH Rinzenberg.

C-Klasse Birkenfeld

Spannend ist das Spitzenspiel in Staffel 1 zwischen dem Dritten, SV Göttschied II, und dem verlustpunktfreien Tabellenführer TV Hettenrodt, das am Ostersamstag um 14 Ur angepfiffen wird.