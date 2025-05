Eine Gelb-Rote Karte in der B-Klasse darf es eigentlich nach Paragraf 38 der Spielordnung des SWFV nicht mehr geben. Doch in Weiersbach im Gipfeltreffen der B-Klasse Birkenfeld 2 gegen die SG Unnertal gab es trotzdem eine.

In der B-Klasse Birkenfeld 2 hat die SG Unnertal das Spitzenspiel beim SV Weiersbach für sich entschieden und kann damit nächsten Sonntag die Meisterschaft und den Aufstieg in die A-Klasse perfekt machen.

Im Abstiegskampf ist der Bollenbacher SV II nicht über ein Remis in Birkenfeld hinausgekommen und bleibt Vorletzter.

SC Birkenfeld II - Bollenbacher SV II 0:0. Das 0:0 war wohl zu wenig für den BSV II. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte attackierten die Gäste früh. Dennoch erspielten sich auch die Gastgeber ein paar Chancen. „Wir hatten das 1:0 auf dem Fuß, haben aber die eine Chance nicht genutzt", sagte SCB-Trainer Matthias Wiesen. In der zweiten Hälfte drückte der BSV II auf die Führung. Letzten Endes blieb es auch dank SCB-Torwart Michael Wolf beim Punktgewinn für Birkenfeld.

FC Brücken II - TuS Hoppstädten II 1:5 (0:1). Die Gäste gewannen verdient. „Meine Jungs haben zu statisch gespielt und sind dem Ball nicht richtig nachgelaufen", sagte Brückens Trainer Nathan Smock. In der ersten Hälfte traf Daniel Bücher für den TuS (2.). In Halbzeit zwei erhöhte Aldair Morales (50.). Kurz später gelang Robin Klos nach einem Torwartfehler der Anschlusstreffer (52.). Doch wiederum nur drei Minuten später stellte Ergi Cybi den alten Abstand wieder her (55.). Smock sagte: „Unsere Defensive ist danach komplett eingekracht.“ Stephen Walooki (75.) und Stefan Saar (89.) erhöhten.

SV Weiersbach - SG Unnertal 1:2 (0:1). Dem Spitzenspiel fehlte es nicht an dramatischen Wendungen. In der ersten Hälfte waren die Gäste überlegen. Folgerichtig gingen sie durch Alex Welsch in Führung (16.). „Dann wurde das Spiel chaotisch", so Weiersbachs Schriftführerin Steffi Schmidt. Aus ihrer Sicht führten strittige Schiedsrichterentscheidungen zum Sieg der Gäste. So bekam Weiersbachs Ramon Schäfer in der 69. Minute eine 10-Minuten Strafe und sah in der 89. Minute schließlich die Gelb-Rote Karte - die es eigentlich unterhalb der Oberliga nicht mehr gibt. Nach einer Zeitstrafe ist als nächste Stufe Rot zwingend. Zuvor gelang Princewill Amaechi der Ausgleich (73.). Doch Unnertals Marcel Becker sicherte seinem Team in der dritten Minute der Nachspielzeit den Sieg. Schmidt sagte: „Ein Remis wäre verdient gewesen."

SG Berglangenbach/Ruschberg –SG Niederhambach/Schwollen 0:2 (0:1). Ein Treffer kurz nach Anpfiff und einer kurz vor Abpfiff sicherten der SGN den Sieg. Tim Schneider traf nach nur zwei Minuten nach einem individuellen Fehler Berglangenbachs ins leere Tor. Sein Team konzentrierte sich in der Folge vor allem aufs Verteidigen und stand tief. „Wir hatten circa 80 Prozent Ballbesitz, haben daraus aber zu wenig gemacht“, sagte Berglangenbachs Sportlicher Leiter Jannik Werle. Zudem zeigte Niederhambachs Torwart Kevin Apsel ein starkes Spiel. So hielt er einen Foulelfmeter von Oliver Kunz in der 70. Minute. Durch einen weiteren individuellen Fehler der Gastgeber erzielte Samuel Berouti in der 90. Minute schließlich das 2:0.

SV Nohen - VfL Weierbach 2:3 (1:3). Dem VfL gelang der bessere Start. Stefan Schlosser traf doppelt zur 2:0-Führung (13., 22.). Nach Maik Kohlhaas' Anschlusstreffer (28.) vollendete Schlosser seinen Dreierpack (30.). „Das 1:3 direkt nach dem Anschlusstreffer war entscheidend", sagte Joleen Kohlhaas, zweite Vorsitzende des SV Nohen. Zwar steigerte sich der SVN in der zweiten Hälfte und schoss durch Maik Kohlhaas noch den erneuten Anschluss, doch beim 2:3 blieb es.

TuS Niederbrombach - SGH Rinzenberg 2:0 (1:0). Ein frühes sehenswertes Tor gelang Niederbrombachs Denis Lauer schon nach zwei Minuten: Nach einem Eckball nahm er an der Strafraumgrenze den Ball volley und verwandelte. „In der zweiten Halbzeit haben wir fünf oder sechs hundertprozentige Torchancen liegen gelassen. Normalerweise rächt sich sowas, und dann geht das Spiel geht 1:1 aus", sagte Niederbrombachs Trainer Pascal Stauch. Dem war nicht so. Er selbst schoss in der 81. Minute das hoch verdiente 2:0.