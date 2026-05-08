Topspiel in Waldlaubersheim Strack warnt vor den Knipsern der SG Disibodenberg Olaf Paare 08.05.2026, 13:21 Uhr

i Zweites Heimspiel in Folge für Trainer Sven Deiler (rechts) und die Kreuznacher Kickers. Nach der Niederlage gegen den FSV Bretzenheim soll gegen den FC Bad Sobernheim II ein Sieg herausspringen. Edgar Daudistel

Das Meisterschaftsrennen in den B-Klassen spitzt sich zu. Im Mittelpunkt stehen dabei die SG Weinsheim II und die SG Disibodenberg, die bei schweren Auswärtsspielen wichtige Punkte holen wollen.

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein hat in der Rückrunde der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 deutlich an Stabilität gewonnen und bereits jetzt doppelt so viele Punkte geholt wie noch in der gesamten Hinrunde. Entsprechend selbstbewusst geht die Mannschaft von Spielertrainer Stephan Klein in die Partie gegen die SG Guldenbachtal II.







Artikel teilen

Artikel teilen