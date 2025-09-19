Derby gegen TuS Breitenthal
Stipshausens Ausrichtung hängt von Eduard Meisner ab
Eduard Meisner (Mitte) ist nach wie vor der absolute Fixpunkt im Spiel des TuS Breitenthal. Am Sonntag will der Ausnahmekönner mit seinen Breitenthalern das Derby in Stipshausen gewinnen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Viel Respekt hat man beim SV Stipshausen vor dem gegnerischen Spielertrainer. Trotzdem soll nach dem Pokalcoup am Mittwoch gegen die Spvgg Wildenburg am Sonntag ein Derbysieg auf dem heimischen Gelände folgen. 

Es sind Festspieltage, die der SV Stipshausen gerade erlebt. Nur vier Tage, nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Voigt den A-Klasse-Zweiten Spvgg Wildenburg im Elfmeterschießen aus dem Kreispokal geworfen hat, steht nun auch in der B-Klasse Birkenfeld 1 ein Derby an.

