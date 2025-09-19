Viel Respekt hat man beim SV Stipshausen vor dem gegnerischen Spielertrainer. Trotzdem soll nach dem Pokalcoup am Mittwoch gegen die Spvgg Wildenburg am Sonntag ein Derbysieg auf dem heimischen Gelände folgen.
Lesezeit 1 Minute
Es sind Festspieltage, die der SV Stipshausen gerade erlebt. Nur vier Tage, nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Voigt den A-Klasse-Zweiten Spvgg Wildenburg im Elfmeterschießen aus dem Kreispokal geworfen hat, steht nun auch in der B-Klasse Birkenfeld 1 ein Derby an.