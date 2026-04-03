Während der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf der B-Klasse Birkenfeld 1 schöpfen darf, sind die Nöte der SG Bergen/Berschweiler größer geworden. Am Samstag droht der Sturz auf einen potenziellen Abstiegsplatz.
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Die Lage bleibt prekär für die SG Bergen/Berschweiler in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Auch die Gründonnerstag-Partie bei der Spvgg Hochwald endete mit einer Niederlage. Noch stehen die Bergener auf einem Nichtabstiegsplatz, doch am Karsamstag hat der TV Grumbach die Chance, vorbeizuziehen.