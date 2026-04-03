Lebenszeichen von Blau-Weiß II
Steffen Weyand vergrößert die Sorgen der SG Bergen
Spielertrainer Steffen Weyand besorgte den Siegtreffer für seine Spvgg Hochwald gegen die SG Bergen.
Spielertrainer Steffen Weyand besorgte den Siegtreffer für seine Spvgg Hochwald gegen die SG Bergen.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Während der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf der B-Klasse Birkenfeld 1 schöpfen darf, sind die Nöte der SG Bergen/Berschweiler größer geworden. Am Samstag droht der Sturz auf einen potenziellen Abstiegsplatz.

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Die Lage bleibt prekär für die SG Bergen/Berschweiler in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Auch die Gründonnerstag-Partie bei der Spvgg Hochwald endete mit einer Niederlage. Noch stehen die Bergener auf einem Nichtabstiegsplatz, doch am Karsamstag hat der TV Grumbach die Chance, vorbeizuziehen.

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B-Klasse (Birkenfeld)Sport

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