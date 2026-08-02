SV Mittelreidenbach geschockt Spvgg Teufelsfels schlägt in der 2. Minute doppelt zu Malin Franke 02.08.2026, 21:04 Uhr

i Die SG Bergen/Berschweiler (dunkle Trikots) startete mit einer Heimniederlage gegen den VfL Weierbach in die Saison. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einen frühen Schock erlitt A-Klasse-Absteiger SV Mittelreidenbach in der B-Klasse Birkenfeld 1 im Duell mit dem Vizemeister der Vorsaison – und erholte sich nicht mehr davon. Die Spvgg Teufelsfels schob sich gleich wieder nach vorne.

Die Spvgg Teufelsfels SV ist der erste Spitzenreiter der Saison in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Der Vizemeister der vergangenen Saison ließ A-Klasse-Absteiger SV Mittelreidenbach keine Chance und gewann 6:2. „Nur“ 5:2 entschied dagegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt ihr Duell mit dem Bollenbacher SV II und übernahm damit Platz zwei vor dem SV Göttschied, der mit einem 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SV Niederwörresbach II ...







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