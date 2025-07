Drei Teams aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach gehen als Favoriten in die Saison in der B-Klasse Birkenfeld 1. Doch die BIR-Klubs sind nicht zu unterschätzen. Ein Verein scheint gefühlt seinen kompletten Kader ausgetauscht zu haben.

Wer wird Nachfolger der SG Rhaunen/Bundenbach als Meister in der B-Klasse Birkenfeld 1? Glaubt man den Eigeneinschätzungen der Vereine, dann gehört mehr als die Hälfte des Feldes zum Kandidatenkreis. Zwar gibt kaum jemand ganz offensiv den Aufstieg als Ziel aus, aber ein Platz in den Top 5 soll für acht Klubs schon herauskommen.

Am weitesten wagt sich die Spvgg Teufelsfels aus der Deckung. Sie peilt einen der ersten drei Plätze an. Ein breiterer, stärkerer Kader gibt ihr den Mut dazu. Die Konkurrenz hat die Teufelsfelser durchaus auf dem Schirm, doch Hauptanwärter auf den Aufstieg ist das Team von Jan Diener und Denis Lorenz nicht.

FC Hennweiler und SG Perlbachtal sind die Top-Favoriten

Als Top-Favoriten gehen der Zweit- und der Drittplatzierte der vergangenen Saison, die SG Perlbachtal und der FC Hennweiler, ins Rennen. Für die Perlbachtaler hat sich nach ihrem knapp verpassten Aufstieg die Ausgangslage verändert. In der abgelaufenen Runde flogen sie lange Zeit unter dem Radar. Das wird nicht mehr passieren, und so muss die SG zeigen, dass sie auch mit der Favoritenbürde klarkommt. Dem FC Hennweiler fehlte in der vergangenen Runde die Konstanz. Wenn die Mannschaft von Hendrik Leyser das in den Griff bekommt, dann führt der Weg zum Titel tatsächlich nur über sie.

Drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach sind also favorisiert. Da stellt sich die Frage, was ist mit den BIR-Vereinen? Fünf von ihnen möchten ebenfalls unter den besten fünf landen. Da wäre die SG Bergen/Berschweiler, die vor allem das Problem ihrer latenten Schwäche in Spitzenspielen beheben muss. Der SV Göttschied hat aus der vergangenen Runde gelernt, als er Meister werden wollte. Die Zielsetzung wäre dem Team von Trainer Marco Barletta beinahe auf die Füße gefallen. Abstiegskampf war angesagt. Platz fünf ist als Vorgabe noch immer ambitioniert, lässt aber Raum für die eine oder andere Niederlage. Unter den besten fünf landen möchten auch der TuS Breitenthal mit breiterem Kader sowie die Spvgg Hochwald mit ihrem neuen Spielertrainer Steffen Weyand, der nach drei Spielerjahren bei der Spvgg Wildenburg zurückgekehrt ist.

Wie stark ist die neue SG Veitsrodt/Tiefenstein?

Sehr spannend ist die Frage nach der Leistungsstärke der neuen SG Veitsrodt/Tiefenstein. Obwohl der TuS Veitsrodt einige hochkarätige Abgänge verzeichnet, bringt er noch immer genug gute Spieler in die SG ein, um ein gewichtiges Wort mitzusprechen.

Mit neuen Spielertrainern (Tobias Petry, Sebastian Voigt) möchte der SV Stipshausen - wie das letztjährige Schlusslicht TV Grumbach - eine entspannte Runde spielen, während sich die zweiten Teams des Bollenbacher SV und des FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein von der ersten Sekunde an im Abstiegskampf sehen.

Bliebe noch der VfL Weierbach, der – anders als in der Vergangenheit – diesmal in B-Klasse-Staffel 1 unterwegs ist. Beim Team von Coach Oliver Kost gaben sich die Spieler im Akkord die Klinke in die Hand. 20 Akteure haben den Verein verlassen, dafür sind 22 gekommen. In der Favoritenrolle sieht den VfL deshalb kaum jemand - das könnte ein Trugschluss sein.