Bei der Spvgg Hochwald ist einer der Spielertrainer zurückgetreten, und vom Liniencoach hat sich der Verein getrennt. Ein neues Duo trägt jetzt die sportliche Verantwortung – und führte die Spvgg zum Sieg gegen den Tabellenführer.
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Das nennt man einen perfekten Einstand. Bei der Spvgg Hochwald ist ein neues Trainerteam in Amt und Würden, und unter dessen Regie gelang gleich eine richtige Überraschung: Tabellenführer VfL Weierbach wurde die erste Punktspiel-Niederlage der Saison beigebracht.