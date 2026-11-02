Neues Duo in der Verantwortung Spvgg Hochwald überrascht nach Trainerwechsel Sascha Nicolay 02.11.2026, 14:52 Uhr

i Mario Herber (links) und Patrick Michel arbeiten nicht mehr als Trainer dr Spvgg Hochwald zusammen. Von Herber hat sich der Verein getrennt, Michel macht weiter – allerdings ohne Steffen Weyand, der zurückgetreten ist. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Bei der Spvgg Hochwald ist einer der Spielertrainer zurückgetreten, und vom Liniencoach hat sich der Verein getrennt. Ein neues Duo trägt jetzt die sportliche Verantwortung – und führte die Spvgg zum Sieg gegen den Tabellenführer.

Das nennt man einen perfekten Einstand. Bei der Spvgg Hochwald ist ein neues Trainerteam in Amt und Würden, und unter dessen Regie gelang gleich eine richtige Überraschung: Tabellenführer VfL Weierbach wurde die erste Punktspiel-Niederlage der Saison beigebracht.







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