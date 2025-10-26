BSV II verspielt 2:0-Führung Spvgg Hochwald düpiert mit starker Halbzeit Breitenthal Malin Franke 26.10.2025, 19:40 Uhr

i Der TuS Breitenthal (in blau) musste sich der Spvgg Hochwald zu Hause mit 1:3 geschlagen geben. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der Bollenbacher SV hatte im Kellerduell der B-Klasse Birkenfeld 1 gegen den TV Grumbach alle Trümpfe in der Hand, verzockte sie aber doch. Ein junger Schiedsrichter wurde für seine Leitung des Top-Spiels in Stipshausen sehr gelobt.

Die Spvgg Teufelsfels und die SG Perlbachtal sind die großen Gewinner des Spieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Ursache dafür ist die 1:3-Heimniederlage des TuS Breitenthal gegen die Spvgg Hochwald. Tabellenführer Teufelsfels nutzte den Fauxpas seines Verfolgers, um den Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen mühevollen 3:2-Sieg beim SV Stipshausen auszubauen.







