Der Bollenbacher SV hatte im Kellerduell der B-Klasse Birkenfeld 1 gegen den TV Grumbach alle Trümpfe in der Hand, verzockte sie aber doch. Ein junger Schiedsrichter wurde für seine Leitung des Top-Spiels in Stipshausen sehr gelobt.
Die Spvgg Teufelsfels und die SG Perlbachtal sind die großen Gewinner des Spieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Ursache dafür ist die 1:3-Heimniederlage des TuS Breitenthal gegen die Spvgg Hochwald. Tabellenführer Teufelsfels nutzte den Fauxpas seines Verfolgers, um den Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen mühevollen 3:2-Sieg beim SV Stipshausen auszubauen.