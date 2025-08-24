Gleich zwei Mitfavoriten ließen am vierten Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach 2 erstmals Federn. Der FSV Bretzenheim kam beim TuS Gangloff über ein 2:2 nicht hinaus. Und die SG Disibodenberg kassierte in Schmittweiler die erste Saisonniederlage.

Starke Serie des VfL Sponheim: Im vierten Saisonspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 gelang dem Tabellenführer der dritte zweistellige Sieg. Der Spitzenreiter kommt bereits auf 39 Saisontreffer.

SG Rheinhessen – FC Bad Sobernheim II 1:5 (1:1). „Am Ende war es ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft“, erklärte FCS-Trainer Jens Gräff und fügte an: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Die Tore der Bad Sobernheimer schossen El Houssaine Aoudal (12., 52., 71.), Melvin Romero (55.) und Matthias Baus (90.). Für die heimische Elf traf Sebastian Schmidt (5.).

FC Schmittweiler-Callbach II – SG Disibodenberg 4:0 (4:0). In die Torjägerliste des FC durften sich Robert Stauber (4., 33.), Sascha Frenger (28.) und Kevin Maurer (42.) eintragen. „An allen Toren waren wir selbst dran schuld“, ärgerte sich SG-Trainer Tim Kreuscher und ergänzte: „Trotz gefühlt 80 Prozent Ballbesitz haben wir es nicht richtig hinbekommen, unser Spiel aufzuziehen, und waren im letzten Drittel nicht effektiv genug. Wir hätten noch länger spielen können, ohne zu treffen. Aber im Fußball gibt es leider solche Tage.“

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – TSV Hargesheim II 0:8 (0:5). „Von Beginn an hat der Gegner das Geschehen dominiert“, sagte SGM-Trainer Leon Skär und ergänzte: „Wir haben in der Anfangsphase noch gut dagegengehalten, mussten dann aber zur Mitte der ersten Hälfte das erste Gegentor hinnehmen. Wir haben anschließend offensiv nur wenige Akzente gesetzt. Die Hargesheimer waren eine Nummer stärker und gewannen verdient.“ Für den TSV trafen Pierre Ayikoe (19., 45.), Pit Haas (22.), Eigentor Leon Skär (31.), Cedric Billamboz (43.), Jonas Weis (65.), Nico Kihm (76.) und Dennis Schicht (90.).

TSV Langenlonsheim/Laubenheim – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 1:0 (1:0). „Es war eine für uns sehr unglückliche Niederlage“, betonte SG-Trainer Björn Strack und fügte an: „Nach dem frühen Rückstand sind wir besser ins Spiel gekommen, konnten uns aber nicht belohnen. Wie auch schon im Pokalspiel unter der Woche treffen wir das Tor nicht. Uns fehlt da vorne einfach ein Knipser. Ein Unentschieden wäre mit Sicherheit das gerechte Ergebnis gewesen, aber der TSV Langenlonsheim hat die knappe Führung sehr gut verteidigt.“ Das Tor des Tages schoss Johannes Graffe in der neunten Minute.

TuS Gangloff – FSV Bretzenheim 2:2 (0:1). „Der FSV ging als haushoher Favorit ins Spiel“, erklärte TuS-Spieler Samuel Rahn und erklärte: „Aufgrund der personellen Lage haben wir alles, was kämpferisch möglich war, ins Spiel geworfen. Die Bretzenheimer hatten natürlich mehr Ballbesitz, aber nach Chancen war der Punktgewinn verdient.“ Tore: 0:1 Khalil Hoseini (12.), 0:2 Nico Wolf (60.), 1:2 Samuel Rahn (80.), 2:2 Samuel Neubrech (90.).

FSV Rehborn – Kreuznacher Kickers 3:1 (1:0). „Nachdem wir in den vergangenen beiden Spielen acht Gegentore bekommen hatten, haben wir unter der Woche den Fokus auf die Defensivarbeit gelegt“, sagte FSV-Trainer Manuel Schmidt und ergänzte: „Außerdem haben wir die Grundordnung verändert, um mehr Zugriff gegen den Ball zu bekommen. Dies hat im Spiel auch sofort Wirkung gezeigt. Wir waren sehr präsent gegen den Ball, haben leidenschaftlich und als Gemeinschaft verteidigt.“ In der 40. Minute ging der FSV durch René Schmitt nach Vorlage von Lukas Münz in Führung. Die gleiche Konstellation gab es beim 2:0 (55.). „Im Anschluss haben wir uns dann etwas zu tief reindrücken lassen und bekamen nach einer Unachtsamkeit den Anschluss durch Dennis Armbrüster“, sagte Schmidt. In der Nachspielzeit belohnte sich Münz nach tollem Zuspiel von Patrick Lamb und brachte den Sieg unter Dach und Fach.

VfL Sponheim – SG Nordpfalz II 13:2 (7:1). „Wir haben schnell das 1:0 gemacht und jeder dachte, jetzt läuft es“, sagte VfL-Trainer Marc Förster und fügte an: „Prompt haben wir das 1:1 gefangen. Im Anschluss haben wir dann einen berechtigten Elfer bekommen und waren im Spiel. Speziell zum Schluss haben wir schöne Spielzüge gezeigt. Es war ein sehr faires Spiel. Besonders hervorzuheben ist Kaan Ok, der so fair war und dem Schiri sagte, dass es kein Handelfmeter war, den dieser gepfiffen hatte. Der Unparteiische nahm den Elfmeter dann zurück.“ Tore: 1:0 Max Zimmermann (2.), 1:1 Nick Grünewald (6.), 2:1 Murat Üydül (8.), 3:1 Christian Härter (20.), 4:1 Randy Mehler (28.), 5:1, 8:1, 10:2 Kaan Ok (43., 58., 68.), 6:1, 7:1, 13:2 Michael Conradi (45., 45., 90.), 9:1 Julian Hübner (59., Eigentor), 9:2 Nico Zimmermann (65.), 11:2 Tobias Utecht (73.), 12:2 Marcel Fischer (75.).