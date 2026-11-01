Thiago trifft und fliegt Spitzenreiter VfL Weierbach stolpert in Allenbach Malin Franke 01.11.2026, 22:01 Uhr

i Thiago Reis Viana (Archivbild, links) schoss ein Traumtor gegen die Spvgg Teufelsfels, wurde dann aber auch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, nachdem er zuvor schon zehn Minuten „brummen“ musste. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 ist das Titelrennen zu einem Dreikampf geworden, nachdem der VfL Weierbach bei der Spvgg Hochwald verloren hat. Der TuS Kirschweiler nutzte die Gunst der Stunde. Dabei traf Thiago traumhaft und flog vom Platz.

Jetzt hat es auch den VfL Weierbach erwischt. Der Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 verlor ausgerechnet in Allenbach beim vormaligen Schlusslicht Spvgg Hochwald. Damit schmolz der Weierbacher Vorsprung auf den TuS Kirschweiler, der das Spitzenspiel gegen Teufelsfels gewann, und die SG Idar-Oberstein auf einen Punkt zusammen.







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