Die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg muss sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Grund ist eine überraschende Niederlage in Fürfeld. Der SV Winterbach II setzt dagegen ein Statement.

Wird das Meisterschaftsrennen in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 noch einmal spannend? Die lange Zeit so souverän

auftretende SG Weinsheim II kassierte beim Drittletzten, dem VfL Simmertal II, ihre dritte Saisonniederlage. Der VfL profitierte dabei ein wenig vom Ausfall des Spiels der ersten Mannschaft.