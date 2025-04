Die SG Perlbachtal übt als Verfolger in der B-Klasse Birkenfeld 1 weiter Druck auf Spitzenreiter SG Rhaunen/Bundenbach aus. Der verdankte seinen Sieg gegen Bergen seinem Spielertrainer.

Viel fehlte nicht, und der designierte Meister der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hätte Federn gelassen. Spielertrainer Artur Wirt entschied das Duell gegen die SG Bergen/Berschweiler in der Nachspielzeit für die SG Rhaunen/Bundenbach, die damit fünf Punkte Vorsprung auf die SG Perlbachtal hat.

Die Perlbachtaler fuhren am Wochenende zwei Dreier einen. Einen kampflosen Sieg gab es für die SG am Freitag, weil der TuS Tiefenstein wegen Personalmangels nicht antrat und auf eine Verlegung verzichtete. Zwei Tage später setzte sich die SG auch im Derby beim TV Grumbach durch. Im Tabellenkeller holte der SV Stipshausen einen Punkt bei der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II und zog am SV Göttschied vorbei auf Rang zehn. Die Göttschieder kassierten eine Heimniederlage gegen den FC Hennweiler und müssen als Drittletzter mit drei Zählern Vorsprung auf den TuS Tiefenstein weiter um den Klassenerhalt zittern.

SV Göttschied – FC Hennweiler 1:2 (1:1). Eine bittere Niederlage für den SVG, weil sie in der Nachspielzeit zustande kam. Arne Göretz netzte für Hennweiler zum 2:1 (90.+1). Er hatte den FCH auch schon im ersten Abschnitt in Führung gebracht (6.). „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft und haben auch über 90 Minuten stark verteidigt”, berichtete René Kohlrusch, Abteilungsleiter des SVG. Die Gäste haben aber am Anfang einen individuellen Fehler eiskalt ausgenutzt. Den Ausgleichsstreffer schoss Robert Skibba durch einen Handelfmeter (22.). „Hennweiler hat seine wenigen Chancen sehr effektiv genutzt”, fand Kohlrusch.

TV Grumbach – SG Perlbachtal 0:4 (0:1). „Die Heimmannschaft hat sich gut gewehrt, aber der Sieg für uns war verdient”, sagte Christian Lukas, Abteilungsleiter der SG und fügte hinzu: „Wir waren das gesamte Spiel über überlegen.” Tore: 0:1 Felix Gehres (42.), 0:2 Jonas Müller (79. Eigentor), 0:3 Felix Gehres (86.), 0:4 Felix Gehres (90.). Mit seinem Dreierpack schraubte Perlbachtals Torjäger Felix Gehres sein Trefferkonto auf 33. Er führt die Goalgetter-Liste damit an.

SG Rhaunen/Bundenbach – SG Bergen/Berschweiler 4:3 (3:2). „Es war ein hitziges Derby mit vielen Torraumszenen und dem glücklicheren Ende für uns”, freute sich Mario Dönig, Berichterstatter der Gastgeber. Die Rhaunener zeigten sich zunächst vom Halbfinal-K.o. im Kreispokal gut erholt und gingen 3:1 in Führung. Doch Bergen bewies Moral und glich aus. Spielertrainer Wirt rettete sein Team aber. Tore: 0:1 Kastriot Kelmendi (6.), 1:1 Moritz Bauer (7.), 2:1 Moritz Bauer (28.), 3:1 Nick Engelmann (32.), 3:2 Paul Arend (44.), 3:3 Björn Zimmer (75.), 4:3 Arthur Wirt (90.+3)

Spvgg Teufelsfels – SV Oberhausen II 5:0 (0:0). In der ersten Halbzeit nutzten beide Mannschaften ihre Chancen nicht. Nach der Pause waren die Gastgeber aber sehr treffsicher. „Am Ende haben wir das Spiel verdient gewonnen”, erzählte Arthur Wenzel, Abteilungsleiter der Spvgg. Außerdem lobte er die Leistung des Schiedsrichters Wolfgang Nitsch. Bemerkenswert war die Leistung vom Teufelsfelser Spielertrainer Jan Diener, dem im zweiten Abschnitt des Derbys ein lupenreiner Hattrick glang. Tore: 1:0 Kevin Schneider (57.), 2:0 Kevin Schneider (59.), 3:0 Jan Diener (63.), 4:0 Jan Diener (65.), 5:0 Jan Diener (86.).

SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – SV Stipshausen 1:1 (0:0). Die Gastgeber gingen nach der Pause in Führung. Amir Dahdouh traf (54.). Danach verpassten sie es, zu erhöhen. Dies wurde mit dem späten Ausgleich von Marvin Kusnierz bestraft (83.). „In der Nachspielzeit hatten wir nach einem Lattentreffer der Gäste, Glück nicht sogar ganz ohne Punkt aus der Partie rauszugehen”, berichtete Mike Porger, Abteilungsleiter der SG.