Ein Spieler des SV Göttschied verletzte sich so schwer, dass die Partie der B-Klasse Birkenfeld 1 beim VfL Weierbach abgebrochen wurde. Breitenthals Janis Rieth war mit einem Dreierpack der sicherste Schütze des Spieltags. .

Region Nahe. Nach nur 17 Minuten war Schluss in Weierbach beim Idar-Obersteiner Stadtteile-Derby. Die Partie des VfL in der B-Klasse Birkenfeld 1 gegen den SV Göttschied wurde abgebrochen, weil sich ein Akteur der Göttschieder Göttschied ziemlich heftige Verletzungen zugezogen.

Die Tabellenführung übernahm derweil der amtierende Vizemeister. Die SG Perlbachtal gewann bei der SG Bergen/Berschweiler deutlich und schob sich mit vier Siegen aus vier Spielen auf Platz eins. Der TuS Breitenthal folgt mit vier Dreiern aus fünf Spielen. Diesmal bezwangen die Breitenthaler den Bollenbacher SV II mit 5:0. Mit dem gleichen Ergebnis schickte auch die Spvgg Hochwald den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II zurück auf den Volkesberg.

SG Veitsrodt/Tiefenstein - TV Grumbach 4:2 (1:1). Die Gäste gingen bereits in der 1. Minute in Führung. Patrick Koehler traf. Doch nach mehreren intensiven Zweikämpfen und Chancen gelang Laslo Marx mit einer direkt verwandelten Ecke der Ausgleich (35). Nur eine Minute später erhielt Sven Werle-Boakye die Gelbe Karte plus, doch auch in Unterzahl drückten die Gastgeber weiter und hatten eine Großchance. Nach der Pause übernahm die Heimmannschaft das Kommando endgültig. Jan Philipp Ballat traf per Kopf nach einer Ecke schnell zum 2:1 (47.). Die Gäste antworteten in der 59. Minute aber etwas überraschend mit dem erneuten Ausgleich. Benjamin Bohlander netzte. In der Schlussphase zeigte sich die SG Veitsrodt/Tiefenstein jedoch effektiver: Erneut Jan Philipp Ballat (80.) mit einem platzierten Weitschuss und Janus Olschewski (87.) nach einem sehenswerten Spielzug, sorgten für den Sieg der Hausherren. „Die Partie war insgesamt hart umkämpft, mit robusten Zweikämpfen und viel Einsatz auf beiden Seiten”, berichtete Carsten Beicht, Trainer der SG. Während die erste Hälfte ausgeglichen verlief, nutzte die Heimmannschaft nach einer taktischen Umstellung in Halbzeit zwei die gebotenen Räume konsequenter aus und sicherte sich den Sieg verdient.

SG Bergen/Berschweiler - SG Perlbachtal 1:5 (1:1). Bergen startete etwas besser in die Partie und ging bereits in der 7. Minute durch Marcel Schätzel in Führung. Die Antwort der SG Perlbachtal ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später glich Felix Gehres nach einer Standardsituation zum 1:1 aus. Nach der Pause präsentierte sich die SG Perlbachtal effektiver im Abschluss. Philipp Eicher (62.) und Niklas Becker (65.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. In der Schlussphase sorgten Felix Gehres mit seinem zweiten Treffer (90.) sowie ein unglückliches Eigentor von Daniel Menebröcker (90.+3) für den klaren Endstand. „Das Ergebnis ist in Summe etwas zu hoch, aber Perlbachtal war einfach effektiver in der Chancenverwertung”, teilte Sven Flohr, Vorsitzender der Bergener, mit.

TuS Breitenthal/Oberhosenbach - Bollenbacher SV II 5:0 (2:0). Der TuS feierte gegen den BSV II einen klaren Heimsieg. Dabei hätten die Gäste gleich zu Beginn in Führung gehen können, vergaben jedoch eine große Chance nach einem Fehlpass der Hausherren. „Wenn der Ball reingeht, läuft das Spiel vielleicht anders”, sagte Thomas Lohr, Vorsitzender des TuS. Im weiteren Verlauf übernahm Breitenthal jedoch die Kontrolle und belohnte sich durch Treffer von Oleksandr Kriazhenko (23.) und Janis Rieth (30.) mit einer 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Paul Halberstadt kurz nach Wiederanpfiff (50.), ehe Janis Rieth mit einem Doppelpack (71./73.), seinen Toren zwei und drei an diesem Tag, den Endstand herstellte. Trotz zweier Zeitstrafen für Manfred Schuhmacher (51.) und Oleksandr Kriazhenko (68.) ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und spielten die Partie souverän zu Ende.

Spvgg Hochwald - FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II 5:0 (4:0). Schon früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Viktor Groß traf in der 4. Minute zur Führung, Nico Becker erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause sorgte Felix Loch mit einem Doppelpack (35./43.) für eine komfortable Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel wechselte Hochwald durch, blieb aber spielbestimmend. Trainer Stefen Weyand setzte mit dem Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt. „Trotz engagierter Defensivarbeit der Gäste, war der Erfolg für uns auch in der Höhe verdient”, freute sich Markus Becker, Geschäftsführer der Spvgg Hochwald.

VfL Weierbach - SV Göttschied abgebrochen. Das Spiel musste nach 17 Minuten abgebrochen werden, da sich SVG-Kapitän Niklas Jahke bei einem Luftzweikampf sowohl am Knie als auch an der Schulter schwer verletzte. „Der VfL Weierbach wünscht ihm auf jeden Fall alles Gute und eine schnelle Genesung”, sagte Oliver Kost, Trainer der Gastgeber und früher Jahkes Coach in Göttschied. Beim Abbruch stand es noch 0:0.