Ausgleich mit letzter Aktion Spektakuläres Spitzenspiel in Niederbrombach endet 4:4 Sascha Nicolay 12.03.2026, 12:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Die beiden Spitzenmannschaften der B-Klasse Birkenfeld 2 schenkten sich nichts – und am Ende gab es nach acht Treffern keinen Sieger in der Partie des TuS Niederbrombach gegen den TuS Hoppstädten II.

In einem spektakulären Nachhol-Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat der TuS Hoppstädten II seinen zweiten Platz durch ein 4:4 (2:2) gegen den TuS Niederbrombach (den neuen Dritten) verteidigt.Es war eine spektakuläre Partie, in der der TuS Niederbrombach dreimal führte, zwischendurch aber auch einen 2:3-Rückstand umbog.







