Nur drei Partien wurden in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 ausgetragen. Der FSV BW Idar-Oberstein II bekam nicht genügend Akteure beisammen, um beim FC Hennweiler anzutreten. Die Partie wird aber nachgeholt, weil Hennweiler einer Verlegung zustimmte. Tabellenführer ist nach einem 5:1 zu Hause der TuS Breitenthal.

SG Veitsrodt/Tiefenstein - Spvgg Hochwald 4:4 (2:1). „Ein Spiel für Zuschauer, die etwas erleben wollten”, berichtete Carsten Beicht, Trainer der SG. Die Heimmannschaft war bis zur Halbzeit klar besser und hätte auch höher in Führung gehen können. „Dann wäre das Spiel gelaufen gewesen”, sagte Beicht. Nach dem Wiederanpfiff war die Spvgg Hochwald aber hellwach und drehte das Spiel binnen sechs Minuten in eine 4:2-Führung um. „Sie hatten auch die Chance, auf 5:2 wegzuziehen und damit vielleicht unseren Willen zu brechen”, ergänzte der Trainer. Fast im Gegenzug fiel aber der 3:4-Anschlusstreffer und das Spiel wurde wieder offen. Nach dem Ausgleich hatten beide Teams noch die Chance auf den Siegtreffer. Die letzte Chance für den Lucky Punch besaß das Team aus Veitsrodt und Tiefenstein. „Leider flog der Heber über die Querlatte”, schilderte Beicht. Tore: 1:0 Laurin Polo (4.), 2:0 Janus Olschewski (11.), 2:1 Mathias Währisch (23.), 2:2 Nico Becker (51.), 2:3 Tim Krämer (52.), 2:4 Justus Philippi (57. Eigentor), 3:4 Sven Werle-Boakye (61.), 4:4 Jan Philipp Ballat (69.).

SG Bergen/Berschweiler - Spvgg Teufelsfels 2:4 (1:1). In der ersten Halbzeit war es ein schlechtes Spiel von beiden Seiten. In der 38. Minute fiel aber der erste Treffer. Kim Stein traf für die Gäste. Kurz vor der Pause verschoss Marcel Schätzel einen Foulelfmeter und verpasste so zunächst den Ausgleich (43.). Den besorgte Paul Arend dann aber doch (45.+1). „Bis dahin war ein Unentschieden in Ordnung, da beide Mannschaften nicht viel investiert haben”, erklärte Sven Flohr, Vorsitzender der SG. Doch dann drehten die Teufelsfelser auf. Zunächst erzielte Melvin Fuchs ein Freistoßtor (64.). Danach schnürte Jan Diener einen Doppelpack und schraubte die Gästeführung auf 4:1 (66., 72.). Phillip Wellendorfs Elfmetertor zum 2:4 (89.) bedeutete nur noch Kosmetik. „In der zweiten Hälfte hat Teufelsfels etwas mehr investiert und den Druck erhöht. Deshalb geht das Ergebnis in Ordnung“, berichtete Flohr.

TuS Breitenthal/Oberhosenbach - TV Grumbach 5:1 (2:0). Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und Eduard Meisner erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer. 20 Minuten später traf er erneut. Diesmal per Freistoß (45.). Nach der Pause erhöhte Manfred Schuhmacher (55.) und nur wenige Minuten später netzte Meisner zum dritten Mal (57.). „Seine drei Tore waren sehenswert”, sagte Thomas Lohr, Vorsitzender des TuS. In der 69. Minute baute Björn Zimmer die Führung auf 5:0 aus, kurz bevor Kevin Cappel den Ehrentreffer erzielte (70.). „Insgesamt war es ein ungefährdeter Sieg, in einer fairen und von Schiedsrichter Jürgen Backes gut geleiteten Partie”, ergänzte Lohr.