Fehlende strukturierende Abläufe, keine Kontinuität sowie ein mangelnder Spaßfaktor veranlassten Alexander Thomas, den Abteilungsleiter des VfL Rüdesheim, dazu, in der Winterpause tätig zu werden und mit Leandro Gulipa einen neuen Trainer für die zweite Mannschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 zu installieren.

Seit Gulipas Amtsantritt holte die Rosengarten-Elf sieben von neun möglichen Punkten. Der größte Coup: Dir Rüdesheimer luchsten dem Primus SG Hüffelsheim II als erste Mannschaft in dieser Saison Punkte ab. „Es musste etwas geschehen“, erläutert Thomas und erklärt seinen Weg der Entscheidungsfindung: „Wir haben intern nachgehört, wo es fehlt und wo wir ansetzen müssen. Dabei wurde schnell klar, dass ein neuer Trainer für unsere zweite Mannschaft her muss. Leandro hatte bereits in der Hinrunde das ein oder andere Training geleitet und hatte Lust auf die Aufgabe. Jeder hat eine Chance verdient. Wir haben ihm unser Vertrauen ausgesprochen und das bislang nicht bereut.“

Am Sonntag um 12.30 Uhr gastiert das Schlusslicht SG Soonwald II im Rüdesheimer Rosengarten, das nach seinem ersten Saisonsieg in der Vorwoche ordentlich an Selbstvertrauen gewonnen hat. „Mich freut es für die SG Soonwald II, aber wir wollen ihnen auch gleich aufzeigen, dass bei uns nichts zu holen ist“, will der Rüdesheimer Verantwortliche die Serie seiner zweiten Garde gerne fortsetzen und sagt abschließend: „Jetzt gilt es, weiter zu machen, wo mit wir nach der Winterpause angefangen haben, um für die kommende Saison ein funktionierendes Grundgerüst zu entwickeln. Wichtig ist es, dass wir weiterhin den Spaßfaktor hochhalten, denn ist der Spaß vorhanden, kommen Erfolge, und auf Erfolge folgt in der Regel ein noch höherer Spaßfaktor.“

Für den FSV Bretzenheim gilt es, nach dem Ausrutscher gegen die SG Weinsheim II wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Zu Gast beim Dritten sind die Kreuznacher Kickers, die mit einem Auswärtssieg auf drei Punkte an den FSV aufschließen können. Nach der Trennung von Michael Engelhardt, der bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg sein Traineramt niederlegte, trifft die SG auf die SG Weinsheim II. Der SV Winterbach II geht in seinem Heimspiel auf dem Winterbacher Felsen gegen die SG Rheinhessen als klarer Favorit ins Rennen. Im Tabellenkeller empfängt die TSG Planig II die SG Guldenbachtal II. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte zu verschaffen. Für den VfL Sponheim geht die Reise zur SG Hüffelsheim II. Eine Partie, die mit dem Duell von David gegen Goliath zu vergleichen ist.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 treten bereits vier Mannschaften zum Kräftemessen am Samstag an. Während der FC Bavaria Ebernburg im Schatten des Rotenfelses seine Poleposition gegen den FC Schmittweiler-Callbach II verteidigen möchte, gastiert der TuS Gangloff im Derby beim FSV Reiffelbach. Weiter geht es am Sonntag mit dem Derby zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III und dem FSV Rehborn in Desloch. Dort hat die Meisenheimer Dritte nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel noch einiges gut zu machen. Dem TuS Waldböckelheim II steht gegen die SG Nordpfalz eine schwere Aufgabe bevor. Die Waldböckelheimer Zweitvertretung musste am vergangenen Spieltag bereits die 14. Niederlage einstecken. Für die Nordpfälzer wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung und ein herber Rückschlag im Titelrennen. Der VfL Simmertal II will in seinem Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II seinen Abwärtstrend stoppen. Die Mannschaft von Trainer Simon Schlarb verlor zuletzt zweimal in Folge. Gleiches gilt auch für die in der Tabelle besser platzierten Fürfelder, die nach der Winterpause noch immer auf ihren ersten Punktgewinn warten. Zum Topspiel zwischen dem Dritten gegen den Fünften kommt es auf dem Sportgelände in Odernheim. Dort empfängt die SG Disibodenberg die SG Hochstetten/Nußbaum.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 geht es für den TV Grumbach zum SV Göttschied. Mit bislang zwei Punkten aus 17 Partien besteht für den TVG wenig Hoffnung, die Klasse zu halten. Das Schlusslicht könnte den Abstand auf den SVG auf zehn Zähler verkürzen, sollte es mit dem ersten Saisonspiel klappen. Die SG Bergen/Berschweiler hat den Anschluss an Platz zwei verloren, schlüpft am Sonntag beim SV Oberhausen II jedoch in die Favoritenrolle. Die SG Perlbachtal hat die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II zu Gast. Während die Kirner beide Duelle nach dem Restrundenstart für sich entscheiden konnten, gelang den Perbachtalern nur einmal die maximale Ausbeute. Um den Druck auf den Tabellenführer SG Rhaunen hochzuhalten, darf die SGP keine Punkte herschenken. Für die Spvgg Teufelsfels geht die Reise zum FC Hennweiler. Wie im Hinspiel (3:3) ist ein Schlagabtausch auf Augenhöhe zu erwarten.