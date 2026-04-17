SG Bergen unter Druck
Spannende Kellerkonstellation mit einem Trio in Gefahr
Im Abstiegskampf geht es eng zu, wie hier de Bollenbacher SV II und die SG Bergen/Berschweiler beweisen. Am Sonntag versuche bei
Im Abstiegskampf geht es eng zu, wie hier de Bollenbacher SV II und die SG Bergen/Berschweiler beweisen. Am Sonntag versuche beide Team weitere Punkte auf ihre bisherigen 13 Zähler zu packen. Beide haben Heimrecht.
Michael Greber

Vor allem der Kampf um den Klassenverbleib macht die B-Klasse Birkenfeld 1 richtig spannend. Neben Schlusslicht Blau-Weiss II zittern die punktgleichen Teams aus Bergen, Grumbach und vom BSV II.

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Die B-Klasse Birkenfeld 1 könnte an der Tabellenspitze dann noch einmal spannend werden, wenn der (diesmal spielfreie) VfL Weierbach und die SG Veitsrodt/Tiefenstein ihren starken Lauf fortsetzen. Allerdings hängt eine Aufholjagd erheblich davon ab, ob die Spvgg Teufelsfels noch einmal patzt.

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