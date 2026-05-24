Viel geleistet hat Jörg „Schnippel“ Schneider für die SGH Rinzenberg, deshalb erlebte er auch einen warmherzigen Abschied. Comeback-Qualitäten demonstrierten der SV Nohen und der SV Gimbweiler, die trotz 0:3-Rückständen nicht verloren.
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Viele Tore und einige Wendungen brachte der letzte Spieltag in der B-Klasse Birkenfeld 2. Der SV Nohen, der am Sonntag ein Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib gegen den TV Grumbach in Breitenthal austragen wird, machte aus einem 0:3-Rückstand in Hettenrodt noch ein 4:4.