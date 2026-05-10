Später Siegtreffer Spabrücker Knaller macht das Titelrennen noch heißer Florian Unckrich 10.05.2026, 21:41 Uhr

i Symbolbild dpa

Die SG Weinsheim II schwächelt auf der Zielgeraden. Mit einer Niederlage geht es am nächsten Sonntag ins Spitzenspiel gegen den neuen Tabellenführer aus Roxheim.

Seit Wochen sagte Oliver Kurz, der Trainer von Langzeit-Tabellenführer SG Weinsheim II, dass er nicht punktgleich ins Spitzenspiel mit dem TuS Roxheim gehen möchte. Doch genau so kommt es nun in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Die Weinsheimer unterlagen bei der SG Spabrücken, während der TuS Roxheim mit einem Kantersieg nicht nur gleichzog, sondern die SGW eine Woche vor dem Spitzenspiel sogar dank der besseren Tordifferenz überholte.







Artikel teilen

Artikel teilen