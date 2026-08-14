B-Klasse Birkenfeld 2 SGH Rinzenberg überzeugt Matthias Seibert von Anfang an Sascha Nicolay 14.08.2026, 14:46 Uhr

i Matthias Seibert ist seit Saisonbeginn Trainer der SGH Rinzenberg, und er ist von seinem Verein total überzeugt. Stefan Ding

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 sorgt SGH Rinzenberg für Spannung: Trotz einer 2:4-Niederlage am ersten Spieltag gegen SV Gimbweiler zeigt das Team Potenzial. Coach Seibert sieht noch Luft nach oben vor dem Duell mit dem Absteiger SV Weiersbach.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gehört die SGH Rinzenberg zu den Teams, die am Ende der Saison den Sprung in die A-Klasse geschafft haben möchten. Der Start in die Runde war durchaus vielversprechend, trotz – oder sogar gerade wegen – der 2:4-Niederlage nach 2:0-Führung am ersten Spieltag beim SV Gimbweiler.







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