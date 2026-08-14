B-Klasse Birkenfeld 2
SGH Rinzenberg überzeugt Matthias Seibert von Anfang an
Matthias Seibert ist seit Saisonbeginn Trainer der SGH Rinzenberg, und er ist von seinem Verein total überzeugt.
Matthias Seibert ist seit Saisonbeginn Trainer der SGH Rinzenberg, und er ist von seinem Verein total überzeugt.
Stefan Ding

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 sorgt SGH Rinzenberg für Spannung: Trotz einer 2:4-Niederlage am ersten Spieltag gegen SV Gimbweiler zeigt das Team Potenzial. Coach Seibert sieht noch Luft nach oben vor dem Duell mit dem Absteiger SV Weiersbach.

Lesezeit 2 Minuten
In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 gehört die SGH Rinzenberg zu den Teams, die am Ende der Saison den Sprung in die A-Klasse geschafft haben möchten. Der Start in die Runde war durchaus vielversprechend, trotz – oder sogar gerade wegen – der 2:4-Niederlage nach 2:0-Führung am ersten Spieltag beim SV Gimbweiler.
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B-Klasse (Birkenfeld)Sport
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