TuS Leisel siegt kampflos SGH Rinzenberg übernimmt die Tabellenführung Verena Müller-Baltes 24.11.2024, 20:45 Uhr

i Auch Pascal Knapps Freistoß fand nicht den Weg ins Rinzenberger Tor. Die SGH gewann auf der Finsterheck und ist nun Spitzenreiter. Hähn Joachim

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat die SGH Rinzenberg die Tabellenführung übernommen. Allerdings dürften die Rinzenberger ein Spitzenreiter auf Abruf sein, denn sie haben bei zwei Punkten Vorsprung drei Spiele mehr bestritten als Unnertal.

Nur drei Partien wurden an diesem Wochenende in der B-Klasse Birkenfeld 2 ausgetragen. nachdem die Partie der SG Unnertal beim FC Brücken II in den März verlegt worden, fiel auch der Auftritt des SC Birkenfeld II beim TuS Leisel aus. Birkenfeld trat wegen Spielermangels nicht an, die Punkte gehen an Leisel.

