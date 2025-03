Das war der Spieltag der Premieren in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Nach 16 Siegen gewann die SG Hüffelsheim II erstmals nicht, Lokalrivale VfL Rüdesheim II erreichte ein 3:3. Und die SG Soonwald II gewann nach 15 Niederlagen erstmals, bejubelte einen 2:1-Sieg.

SG Hüffelsheim II – VfL Rüdesheim II 3:3 (1:1).„Wir sind gut in das Spiel reingekommen“, teilte VfL-Trainer Leandro Gulipa mit. Sein Team ging durch Pascal Heinen (2.) in Führung. Mit der Zeit übernahmen die Hüffelsheimer das Geschehen. David Stankiewicz (35.) traf zum Ausgleich und Joschua Rodriguez (51.) zum 2:1. „Wir haben uns davon nicht unterkriegen lassen, kämpferisch dagegengehalten und immer wieder Torchancen kreiert“, lobte der Rüdesheimer Trainer. Can Does (70.) glich aus. In einer spannenden Schlussphase brachte Felix Jost (89.) den Primus erneut in Führung. Im direkten Gegenzug traf Yasin Ünal per Foulelfmeter (90.) zum Endstand. Ein Sonderlob verteilte Leandro Gulipa an seinen Schlussmann Fabio Gulipa: „Mit seinen Paraden und einer guten Leistung seiner Vordermänner wurde der Punktgewinn erst ermöglicht.“

SG Soonwald II – TSG Planig II 2:1 (0:1). „Der Knoten ist endlich geplatzt“, hatte SGS-Trainer Jonathan Moreno nach dem kämpferischen Auftritt seiner Mannschaft keine Stimme mehr. Dabei gingen zunächst die Gäste durch Agit Erseven (34.) in Führung. „Wir hatten das Gefühl, dass an diesem Tag was geht, und haben nicht aufgegeben“, sagte Moreno, dessen Gefühl ihn nicht im Stich ließ. Fabian Kreer (53.) und Salim Belmedah (90.) ließen die SG jubeln.

Kreuznacher Kickers – SV Winterbach II 2:3 (1:1).„Das war ein brutal enges Spiel mit dem verdienten Ausgang für uns, weil wir über die gesamte Spielzeit die besseren Torchancen hatten“, bilanzierte SVW-Spielertrainer Marius Hirsch. Sebastian Weingarth (27.) traf zum 1:0 der Gäste. Remzi Avdo (44.) glich aus. Die Kickers erwischten im zweiten Abschnitt den besseren Start, Tarik Tries (57.) gelang das 2:1. Nur kurze Zeit später traf Johannes Lenhart (61.) zum Ausgleich. „Wir sind personell angeschlagen in das Spiel gegangen. Aber die Jungs haben bis zum Schluss alles gegeben“, lobte Hirsch und fügte an: „Phasenweise waren die Kickers die bessere Mannschaft, weil sie extrem gedrückt haben. Wir sind aber in der Schlussphase cool geblieben und haben einen entscheidenden Konter gesetzt.“ Marcel Herrmann (90.) traf zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer der Gäste.

SG Rheinhessen – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 1:1 (0:0).Sandro Pscheidt (63.) traf zur Führung der Gastgeber, ehe Bajram Bajrami (90.) den Gästen einen Punkt sicherte. „Wir haben nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei verloren“, teilte Gästetrainer Michael Engelhardt mit, der nach dem Spiel seinen Rücktritt verkündete. „Auf die Gründe möchte ich nicht weiter eingehen“, sagte Engelhardt auf Nachfrage.

VfL Sponheim – TSV Hargesheim II 0:3 (0:0).„Aufgrund zahlreicher Ausfälle bin ich mit der Leistung trotz der Niederlage sehr zufrieden“, machte VfL-Trainer Marc Förster keinem seiner Spieler einen Vorwurf. Er ergänzte: „Wir haben bis zur 50. Minute das Spiel offengehalten und sind dann durch einen vermeidbaren Fehler in Rückstand geraten.“ Luca Kaul (52.) nutzte diesen zur Hargesheimer Führung. Pierre Ayikoe (56.) und Moritz Bott (80.) erhöhten. „Der TSV war spielerisch die bessere Mannschaft. Wir haben mit den Mitteln, die uns zur Verfügung gestanden haben, das bestmögliche herausgeholt“, berichtete Förster.

SG Weinsheim II – FSV Bretzenheim 2:1 (0:1).Mit der einzigen Möglichkeit der Gäste im ersten Abschnitt traf Noel Becker zur Führung. „Wir hatten das Spiel von Beginn an eigentlich im Griff. Uns hat lediglich das Tor gefehlt“, berichtete SGW-Trainer André Bodem. Es musste ein Foulelfmeter her, um die Wende einzuleiten. Robin Steeg (78.) blieb vom Punkt aus cool und bezwang Aushilfstorwart Matthias Münch. Robin Kühner (85.) setzte in Unterzahl (Zeitstrafe) einen drauf. „Ein völlig verdienter Sieg“, sagte Bodem.