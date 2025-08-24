Region Nahe. Mit einer Überraschung endete das Stadtderby der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Der SV Göttschied unterlag in Tiefenstein bei der SG Veitsrodt trotz einer langen Überzahl und gab damit die ersten Punkte der Saison ab. Die Gastgeber bleiben ihrerseits ungeschlagen und rückten auf Platz zwei der Tabelle hinter dem TuS Breitenthal.

SG Veitsrodt/Tiefenstein – SV Göttschied 3:0 (2:0). „Es war ein Derby geführt mit viel Feuer und Wille von beiden Teams“, teilte Carsten Beicht, der Trainer der SG, mit. Sven Werle-Boakye brachte sein Team bereits in der neunten Minute in Führung, ehe Janus Olschewski (21.) erhöhte. Kurz vor der Pause schwächte sich die SG durch eine Gelb-Rote Karte für Werle-Boakye (43.). „Bis dahin war es ein ungefährdetes Spiel für uns“, ergänzte Beicht. Doch auch in Überzahl kamen die Gäste zu wenigen hochkarätigen Chancen. In der 62. Minute sorgte Jan Ballat nach einem Konter für die endgültige Entscheidung. Eine Zeitstrafe gegen den Göttschieder Fabian Tressel (65.) stellte für zehn Minuten den personellen Gleichstand her. „Mein Team hat sich ein Kompliment verdient für das Auffangen des Platzverweises“, sagte Beicht.

FC Hennweiler – Spvgg Teufelsfels 0:3 (0:2). „Die Spvgg hat einen verdienten Auswärtssieg gefeiert”, berichtete Hendrik Leyser, der Trainer des FCH. Die Gäste stellten früh die Weichen auf Erfolg: Nazarii Shutylov traf in der 28. Minute zur Führung, die Jan Diener (42.) ausbaute. In der zweiten Hälfte unterlief den Hausherren ein Eigentor (58.) durch Robin Scheurer.

SV Stipshausen – TV Grumbach 1:1 (0:1).Die Zuschauer sahen von Beginn an eine Partie, in der die Heimmannschaft das Spielgeschehen bestimmte. Sie hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz und suchte konsequent den Weg nach vorne. Der TV Grumbach konzentrierte sich dagegen auf eine kompakte Defensivarbeit und lauerte auf Konter. Einer dieser Angriffe führte in der 41. Minute zum Führungstreffer durch Andreas Gottschalk. Nach dem Seitenwechsel setzte die Heimmannschaft ihre Überlegenheit fort und kam in der 69. Minute durch Kim Alaimo zum Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch es blieb beim 1:1. „Glückwunsch für den Punkt an den Gegner, den haben sie sich durch das starke Verteidigen verdient”, sagte Sebastian Voigt, Trainer des SVS.

SG Perlbachtal – Bollenbacher SV II 3:2 (2:0).Die Gastgeber begannen druckvoll und gingen nach 29 Minuten durch Philipp Eicher in Führung. Marvin Reidenbach erhöhte (45.). Nach der Pause kam der BSV deutlich stärker aus der Kabine. In der 57. Minute erzielte Malik Demirci den Anschlusstreffer, ehe Jonas Peters (66.) den Ausgleich markierte. Die Partie war damit wieder völlig offen. In einer intensiven Schlussphase fand die SG zurück ins Spiel. Tim Welschbach gelang es in der 81. Minute, seine Mannschaft zum Sieg zu schießen. „Mit seiner bärenstarken Leistung und dem Tor wurde er zum Matchwinner”, freute sich Christian Lukas, Abteilungsleiter der SG.

VfL Weierbach – Spvgg Hochwald 2:2 (1:0). „Wir waren in der ersten Hälfte ein Stückchen stärker und hatten die besseren Chancen”, berichtete Oliver Kost, Trainer des VfL. Folgerichtig brachte Alexander Lamberti die Gastgeber in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste und drehten die Partie innerhalb weniger Minuten: Tim Krämer (58.) egalisierte, ehe Dominik Gross das 2:1 erzielte (64.). Der VfL ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam durch Stefan Schlosser (84.) zum Ausgleich. „Im Endeffekt ist es ein gerechtes Ergebnis, wobei es bis zum Schluss spannend war, weil jeder noch das Siegtor hätte machen können”, sagte Kost.