In der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 sieht alles nach dem sicheren Titelgewinn für den FC Bavaria Ebernburg aus. Sechs Spieltage vor dem Saisonende führen die Bavaren die Liga mit fünf Zählern vor der SG Nordpfalz an. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert die Mannschaft von Spielertrainer Bastian Kessel beim FSV Rehborn und peilt im 20. Saisonspiel den 20. Sieg an.

„Wir sind noch lange nicht durch“, warnt Kessel vor den letzten Aufgaben, die sein Team noch meistern muss. Bislang konnte keiner den Primus schlagen, der in 19 Begegnungen immer die maximale Ausbeute verbuchte. „Verlieren wir in Rehborn und eine Woche später das direkte Duell gegen die SG Nordpfalz, hätten wir nichts mehr selbst in der Hand“, erklärt Kessel ein Worst-Case-Szenario. „Die größte Herausforderung sehe ich darin, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren. Doch gerade gegen die Top-Teams haben wir immer unsere beste Leistung gezeigt“, ist der Bavaren-Trainer positiv gestimmt und ergänzt: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen unangenehmen, sehr heimstarken Gegner. Wichtig wird es sein, dass wir das Körperliche annehmen und dann unsere Spielweise durchdrücken.“

TuS Gangloff seit fünf Spielen ungeschlagen

Im Tabellenkeller hofft der FSV Reiffelbach auf einen Auswärtssieg bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II, um den Vorsprung auf den Letzten, den TuS Waldböckelheim II, zu vergrößern. Das möchte auch der FC Martinstein, der zum Derby bei der SG Hochstetten/Nußbaum antritt. Nach dem 3:0 des VfL Simmertal II beim FSV Reiffelbach peilt die Zweitvertretung der Simmertaler den zweiten Sieg in Folge an – dieses Mal gegen das Schlusslicht TuS Waldböckelheim II, das nach dem Remis gegen den TuS Gangloff ebenfalls gerne eine Serie starten würden. Die SG Disibodenberg ist bei den formstarken Gangloffern zu Gast. Dem TuS ist gegen die SG durchaus eine Überraschung zuzutrauen, da der Tabellensiebte seit fünf Partien ungeschlagen ist.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 steht für den TSV Hargesheim II ein spannendes Saisonfinale bevor. Der Dritte hat sich dank einiger Ausrutscher des zuvor so souveränen SV Winterbach II bis auf vier Punkte an den zweiten Platz herangekämpft und hat sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Am Sonntag bestreitet der TSV sein Gastspiel beim FSV Bretzenheim und hofft darauf, nach Abpfiff der Partie bis auf einen Zähler an den SV Winterbach II heranzurücken. Beim VfL Sponheim platzte mit dem 7:0 über die SG Soonwald II der Knoten. Dass dieser Dreier keine Eintagsfliege war, muss die Mannschaft von VfL-Trainer Marc Förster gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg unter Beweis stellen. Das Hinspiel gestalteten die Waldlaubersheimer problemlos mit 5:1 für sich. Die Kreuznacher Kickers empfangen im Salinental den VfL Rüdesheim II. Beide Mannschaften sind aktuell gut unterwegs, weshalb ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten sein wird. In einem Derby trifft die SG Rheinhessen zudem auf die TSG Planig II. Nicht nur geografisch sind die beiden Vereine dicht beieinander beheimatet, sie sind auch im Tableau Tabellennachbarn. Das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften konnte die TSG Planig II mit 3:0 für sich entscheiden, weshalb die SG Rheinhessen auf eine Revanche aus ist.

„Wir wollen unbedingt die Klasse halten.“

John Moreno

Einen echten Abstiegskrimi liefern sich die SG Guldenbachtal II und die SG Soonwald II am Sonntag um 13 Uhr in Guldental – besonders brisant ist das Duell des Vorletzten (neun Punkte) gegen den Letzten (4) vor allem durch die Ankündigung des Kreisvorstands in dieser Woche, dass das Schlusslicht absteigen wird. „Wir werden das Spiel gewinnen“, ist sich SGS-Trainer John Moreno sicher. „Wir wollen unbedingt die Klasse halten. Dafür brauchen wir Punkte und die nächsten sollen schon gegen die SG Guldenbachtal II folgen“, erklärt Moreno und ergänzt: „Wir haben nach der Winterpause ein neues Spielsystem für uns entdeckt und durch die ersten Erfolge auch den Spaßfaktor zurückgewonnen. Wir müssen zwar noch einige Punkte aufholen, um am Ende über dem Strich zu stehen, aber ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen werden.“

In der B-Klasse Birkenfeld 1 geht die Talfahrt der SG Bergen/Berschweiler weiter. Nach vier Spielen in Folge ohne Sieg ist die SG auf Rang fünf abgerutscht und kann nun sogar von der Spvgg Teufelsfels überholt werden, sollte die SG gegen die SG Rhaunen/Bundenbach nicht punkten und die Spvgg ihrer Favoritenrolle im Heimspiel gegen den SV Oberhausen II gerecht werden. Der FC Hennweiler gibt beim SV Göttschied seine Visitenkarte ab. Eine klare Angelegenheit sollte es in Grumbach geben. Dort empfängt das Schlusslicht den Zweiten SG Perlbachtal zum Derby. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II hat den SV Stipshausen zu Gast. Das Hinspiel war nach einem formalen Fehler der SG am grünen Tisch für die Stipshausener gewertet worden. Im Rückspiel wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet.