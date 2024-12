B-Klassen: Viele Ausfälle SG Rhaunen geht als Spitzenreiter in die Winterpause Malin Franke, Verena Müller-Baltes 01.12.2024, 19:36 Uhr

i Rassiger Zweikampf im Derby vor schöner Zuschauerkulisse. Der TuS Breitenthal (in blau) bezwang den SV Stipshausen 3:2. Hähn Joachim

In der B-Klasse Birkenfeld 1 hat die SG Rhaunen/Bundenbach erwartungsgemäß beim TV Grumbach gewonnen und geht damit als Spitzenreiter in die Winterpause. In Staffel 2 schob sich die SG Berglangenbach/Ruschberg auf Platz drei. Viele Spiele fielen aus

In den beiden B-Klassen des Fußballkreises Birkenfeld wurden am Wochenende insgesamt nur fünf Spiele ausgetragen. Zwei gingen in Staffel 1, drei in Staffel 2 über die Bühne. Mehr Partien verhinderte die frostige Witterung. Die Plätze waren entweder gefroren oder, nachdem sie aufgetaut waren, total matschig.

