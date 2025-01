Kohlgrüber und Juchem kommen SG Rhaunen/Bundenbach verstärkt sich im Angriff 24.01.2025, 12:57 Uhr

Fußball-B-Klasse-Spitzenreiter SG Rhaunen/Bundenbach hat Verstärkungen im Angriff bekannt gegeben. Ein Stürmer kommt sofort vom SV Longkamp, ein weiterer Offensivakteur im Sommer vom SV Niederwörresbach.

Die SG Rhaunen/Bundenbach hat sich in der Winterpause im Angriff verstärkt und wird zur neuen Saison in diesem Mannschaftsteil weiter nachlegen. Schon in der Rückrunde wird Eric Kohlgrüber wieder für den Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 auflaufen.

