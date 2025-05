Ein Jahr nur musste die SG Rhaunen/Bundenbach in der B-Klasse aushalten. Nach einem 9:0-Heimsieg gegen die Spvgg Teufelsfels und Schützenhilfe des FC Hennweiler sind die Rhaunener und Bundenbacher zurück in der A-Klasse.

Die SG Rhaunen/Bundenbach hat die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld tatsächlich vorzeitig eingefahren. Während die Rhaunener haushoch gegen die Spvgg Teufelsfels gewannen, musste sich Verfolger SG Perlbachtal dem FC Hennweiler beugen. „Ich war davon überzeugt, dass wir schon jetzt den Titel holen“, sagte Walter Buchholz, der die Rhaunener und Bundenbacher zusammen mit Artur Wirt coacht und erklärte: „Ich wusste, dass Perlbachtal in Hennweiler verliert.

Für Buchholz war die Konstanz seiner Mannschaft der entscheidende Faktor. Der Trainer lobte zudem Zusammenhalt und Trainingsfleiß. „Wir waren immer 20 Mann oder mehr im Training“, erklärte er. Die Folge: Die SG Rhaunen/Bundenbach präsentierte sich als die am besten eingespielte und fitteste Mannschaft der Klasse. „Wir waren das stärkste Team, ganz eindeutig“, betonte Buchholz. Damit hat die SG Rhaunen/Bundenbach den Betriebsunfall „Abstieg“ nach nur einem Jahr korrigiert und kehrt in die A-Klasse zurück. „Wir sind wirklich froh, dass wir den sofortigen Wiederaufstieg geschafft haben. Gleich zurückzukehren, das ist auch eine Leistung, die nicht jedem gelingt“, stellte Buchholz klar. Natürlich wurde nach der Partie in Bundenbach mächtig gefeiert.

Jubel gab es auch in Stipshausen. Mit einem 6:1 gegen den TV Grumbach machten die „Stipser“ den Klassenverbleib klar. Den vorletzten Platz nicht mehr verlassen kann der TuS Tiefenstein nach seinem 0:4 zu Hause gegen die Spvgg Hochwald. Ob der Platz zum Klassenverbleib reicht, hängt von der Anzahl der Absteiger aus der A-Klasse ab. Die Stadener müssen also zittern.

SV Oberhausen II – SV Göttschied 1:6 (1:2). „Diesmal war nicht viel zu holen”, ärgerte sich Marco Reichard, Berichterstatter der Gastgeber. Die Oberhausener konnten nur in der ersten Halbzeit mithalten und sich einige Chancen erspielen. „Ansonsten war der SV Göttschied die bessere Mannschaft”, ergänzte Reichard. Tore: 0:1 Christian Zagar (17.), 0:2 Linus Stephan (21.), 1:2 Tristan Härter (27.), 1:3 Christian Zagar (46.), 1:4 Christian Zagar (58.), 1:5 Christian Zagar (70.), 1:6 Oliver Storr (90.).

TuS Tiefenstein – SpVgg Hochwald 0:4 (0:2). Die Gäste führten nach der ersten Hälfte durch die beiden Treffer von Maximilian Kuhn (30., 45.). „Der TuS zeigte eine fehlerbehaftete Partie und verdankte es einigen guten Paraden von Torhüter Jonas Meyer, dass die ganze Angelegenheit nicht schon höher stand”, berichtete Joachim Kohlhaas, Offizieller des TuS. Nach der Pause erhöhte die Spvgg durch ein Tor von Felix Loch (75.). Und auch Maximilian Kuhn kam noch einmal zum Zug und schnürte seinen Dreierpack (84.).

FC Hennweiler – SG Perlbachtal 3:2 (3:0). „Aufgrund einer starken ersten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung”, freute sich Hendrik Leyser, Trainer des FC. Vor der Pause schossen die Gastgeber nämlich eine 3:0-Führung durch Tore von Oleksandr Palamarchuk (7.), Ashot Nersesian (29.) und Moritz Maaß (44.) heraus. „Kurz vor Ende wurde es dann aber noch einmal spannend”, erzählte Leyser. Felix Gehres verkürzte (75.) und Tim Welschbach schaffte sechs Minuten später den Anschluss. Doch diese 3:2-Führung brachte Hennweiler dann über die Zeit. Leyser sagte außerdem: „Wir gratulieren der SG Rhaunen/Bundebach zur verdienten Meisterschaft”.

SV Stipshausen – TV Grumbach 6:1 (5:1). „Es war eine klare Angelegenheit”, erzählte Alexander Kunz, Trainer des SV. Die Gastgeber gingen bereits nach 30 Sekunden durch einen Treffer von Tobias Petry in Führung (1.). Danach erhöhte Nico Friedrich (5., 9.). Nach nicht einmal zehn Minuten hieß es also schon 3:0. „Nach dem 3:0 haben wir aber leider einen Gang zurückgeschaltet und nach einem Freistoß das 3:1 kassiert”, ärgerte sich Kunz. Torschütze dieses Treffers war Benjamin Bohlander (25.). Anschließend war Stipshausen wieder konzentrierter und nutzte zwei weitere Chancen zum 5:1. Tobias Petry (45.) und Eike Strack (45.+2) trafen. Nach der Pause verwalteten die Gastgeber dann das Ergebnis. Nur Daniel Sailer legte in der 72. Minute noch einen Treffer nach. „Auch in der Höhe war es ein verdienter Sieg, aber Kompliment an Grumbach, es war eine sehr faire Partie”, ergänzte Kunz.

i Meistertrainer: Walter Buchholz (links) und Artur Wirt feiern den Titelgewinn. Hähn Joachim. Joachim Hähn

SG Bergen/Berschweiler – SG Kirn/Kirn-Sulzbach II 7:1 (2:0). „Wir waren von Beginn an präsent und hatten das Spiel auch über die volle Dauer im Griff”, freute sich Sven Flohr, Vorsitzender der SG Bergen und fügte hinzu: Deshalb war der Sieg auch in der Höhe verdient.“ Tore: 1:0 Paul Arend (21.), 2:0 Tom Dautermann (29.), 3:0 Paul Arend (51.), 4:0 Tom Dautermann (57.), 4:1 Yusef Ainou (75.), 5:1 Ramez Hasan (85.), 6:1 Tom Dautermann (89.), 7:1 Ramez Hasan (90.)

SG Rhaunen/Bundebach – SpVgg Teufelsfels 9:0 (3:0). „Wir sind Meister, das ist so großartig”, freute sich Mario Dönig, Berichterstatter der SG. „Es war unser bestes Saisonspiel mit schön herausgespielten Toren”, ergänzte er. Tore: 1:0 Eric Kohlgrüber (16.), 2:0 Nick Engelmann (34.), 3:0 Vitali Schadt (38.), 4:0 Moritz Bauer (57.), 5:0 Vitali Schadt (65.), 6:0 Eric Kohlgrüber (71.), 7:0 Artur Wirt (81.), 8:0 Nick Engelmann (87.), 9:0 Moritz Bauer (89.)