Der 24. Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 könnte meisterschaftsentscheidend gewesen sein. Erstmals ließ einer der beiden Kontrahenten um den Titel Zähler außerhalb des direkten Duells liegen. Die SG Nordpfalz kam bei der SG Disibodenberg nicht über ein 1:1 hinaus und kann nun nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Sie ist davon abhängig, dass der FC Bavaria Ebernburg, der verlustpunktfrei ist, irgendwo stolpert. Danach sieht es aber nicht aus. Das 1:1 hat für die Nordpfälzer aber auch etwas Gutes, es sichert den zweiten Platz, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, gegenüber den Disibodenbergern, die Dritter sind, ab.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – TuS Gangloff 1:1 (0:0). In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer ein relativ chancenarmes Spiel. SGM-Trainer Leon Skär berichtete: „Beide Mannschaften standen defensiv sehr stabil. Offensiv hingegen wurden beide nicht wirklich gefährlich. In der zweiten Hälfte konnten wir uns allerdings ein Chancenplus erarbeiten und dann nach 75 Minuten auch verdient per Kopf durch Fabian Müller in Führung gehen.“ In der letzten Minute kassierten die Meisenheimer aber noch den Ausgleichstreffer durch Luca Edinger. „So konnten wir uns für eine souveräne Leistung leider nicht mit drei Punkten belohnen“, sagte Skär.

FC Martinstein – FC Schmittweiler-Callbach II 1:4 (0:0). „Die erste Hälfte war total zerfahren“, sagte VfL-Trainer Torben Kemmries. „Es war ein sehr schwierig zu bespielender Platz und zu wenig Aggressivität von unserer Seite gegen den Ball.“ Ab der 30. Minute musste der FCS zudem nach einer Roten Karte in Unterzahl spielen. „Trotzdem waren wir in der zweiten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft. Am Schluss war der Sieg auch in der Höhe verdient“, erklärte Kemmries. Tore: 0:1, 1:4 Kevin Maurer (62., 88.), 0:2 Fabian Boppel (71.), 1:2 Ioan Pesti (79.), 1:3 Luka Schiffler (82.).

FSV Reiffelbach – VfL Simmertal II 0:3 (0:1). „Von meiner Seite fehlen mir tatsächlich die Worte bei diesem Spiel“, sagte FSV-Trainer Niklas Becker und ergänzte: „Nach starken 20 Minuten zu Beginn kam nichts mehr von uns. Das ist für mich sehr enttäuschend.“

SG Disibodenberg – SG Nordpfalz 1:1 (0:1). Nach zehn Minuten erhielt der Torwart der Gastgeber die Rote Karte. Disibodenberg-Trainer Tim Kreuscher erklärte: „Ich habe reagiert und Manuel Kerch eingewechselt, der das gut gelöst hat. Ärgerlicherweise fiel trotzdem in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Julian Aff das 1:0 für die SG Nordpfalz.“ Die Gäste hatten auch in der Folge größtenteils die Spielkontrolle. „Fakt ist aber, dass wir alles stark wegverteidigt haben. Und immer wieder haben wir durch Konter oder lange Bälle Nadelstiche gesetzt“, erläuterte Kreuscher. In der 55. Minute gelang so auch durch Lukas Schäfer das 1:1. „Alles in allem bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, da jeder alles, was er hatte, reingeworfen hat. Den Punkt haben wir uns durch den Kampf ganz klar verdient.“ Nordpfalz-Trainer Mario Jost sagte: „Das Ergebnis spiegelt nicht ansatzweise den Spielverlauf wider. Nichtsdestotrotz ein Kompliment an den Gegner, der kämpferisch über sich hinausgewachsen ist. Wir können uns nur vorwerfen, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben. Ansonsten haben meine Spieler alles investiert.“

SG Hochstetten/Nußbaum – FC Bavaria Ebernburg 0:2 (0:2). „Es war ein enorm wichtiger Sieg gegen einen richtig guten Gegner“, betonte FCB-Spielertrainer Jelle Ackermann. „Vor allem körperlich war das ein sehr, sehr guter Gegner. Wir haben hinten sehr wenig zugelassen, diszipliniert gespielt, die Ordnung gehalten und vorne zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Obwohl es keine Großzahl an Chancen gab, war es aufgrund des Spielverlaufes ein verdienter Sieg.“ Die Tore für die Gäste erzielten Mohammad Akhundzadeh (12.) und Christian Rapp (45.).