Die SG Niederhambach/Schwollen bastelt mit viel Engagement an einer starken Mannschaft für die kommende Saison. Der künftige Spielertrainer Marius Botiseriu wird ein tolles B-Klasse-Team anführen.

Die SG Niederhambach/Schwollen hat weitere Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Schon mit seiner Trainerverpflichtung hat der B-Klassist ein Ausrufezeichen gesetzt. Bekanntlich übernimmt Marius Botiseriu, derzeit beim Oberligisten SC Idar unter Vertrag, die Spielertrainerrolle. Er wird unterstützt von den Co-Trainern Kai Schmeier und Christoph Biehl.

Auch auf dem Platz gibt es frischen Wind. Darius Oancea (SC Idar), Carsten Conrad (FV Hunsrückhöhe Morbach) und sein Bruder Christian Conrad (zuletzt SC Birkenfeld) schließen sich der SG an. Dazu kommt Rico Heger von der SGH Rinzenberg sowie Rückkehrer Philipp Eyer, der nach einer Pause wieder angreift. Bereits in der Rückrunde stieß Felix Jaekel (SG Berglangenbach/Ruschberg) zum Team. Der eigene Nachwuchs bleibt ein Herzstück der SG: Mit Max Ritter, Jannis Antes, Henrik Grammes und Janek Jaekel rücken vier Talente aus der Jugend auf – sollen sich aber zugleich in der A-Jugend weiterentwickeln.