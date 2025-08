Was für ein dickes, dickes Ausrufezeichen von der SG Niederhambach/Schwollen. Das Spitzenspiel des ersten Spieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld II gewann das Team um Spielertrainer Marius Botiseriu bei A-Klasse-Absteiger SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt 8:1.

Überhaupt war der Auftakt von Kantersiegen geprägt. Den höchsten feierte der TV Hettenrodt im Aufsteigerduell mit dem TuS Rötsweiler-Nockenthal. Mit einem 9:0 ist der TVH erster Spitzenreiter.

SV Buhlenberg II – SV Nohen 6:1 (2:0). „Es war ein hochverdienter Sieg gegen klar unterlegen Gäste, die sich aber zu keinem Zeitpunkt aufgaben“, sagte Buhlenbergs Trainer Guiseppe Coco. Sein Team ging in der 17. Minute durch Dominik Schieferstein per Foulelfmeter in Führung. Niklas Wulff (30.), Luca Georg (51., 70., 80.) und Cedric Nikodemus (57.) schossen die weiteren Tore für den SVB. Kurz vor Schluss gelang Nohen der Ehrentreffer durch Alex Knaub (90.).

TuS Niederbrombach – TuS Leisel 4:0 (2:0). Leisels Towart Alexander Kunz verhinderte, dass die Gäste noch deutlicher unterlagen. „Das Spiel hätte auch vier oder fünf Tore höher ausgehen können“, sagte Niederbrombachs Trainer Mathias Düwel. Sein eigener Foulelfmeter in der 70. Minute wurde von Kunz pariert. Da führte Niederbrombach aber bereits mit 2:0 durch Christopher Hagemeister (28.) und Lukas Neu (44.). Dennis Lauer (77.) und Sören Hagemeister (90.) erzielten die weiteren Tore.

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt – SG Niederhambach/Schwollen 1:8 (0:5). Die Gastgeber hatten in der 27. Minute per Foulelfmeter die Chance, in Führung zu geben, vergaben allerdings. Trainer Rüdiger Heckmann meinte: „Normalerweise sagt man ja, dass so ein 1:0 den Spielverlauf komplett geändert hätte, aber das glaube ich bei dieser Partie wirklich nicht.“ Das, was danach folgte, habe er so noch nicht erlebt. Starke Niederhambacher führten schon zur Pause mit fünf Toren Abstand. Simon Veek (34.), Yannick Theiss (35.), Henrik Grammes (41.), Samuel Berouti (44.) und Rico Heger (45. +2) waren die Torschützen. „Wir haben 90 Minuten lang einen brutal starken Gegner erlebt, aber auch ein komplettes Versagen meiner Truppe. Da stehe ich als Trainer in der Verantwortung“, so Heckmann und ergänzte: „Ich stehe aber nicht auf dem Platz.“ Besonders in der Defensivbewegung zeigte der A-Klassen-Absteiger starke Defizite. Für die SG trafen noch Marius Botiseriu (49.), Theiss (61.) und Darius Oancea (FE/ 89.). Das einzige SGIO-Tor gelang Timo Conradt (84.). Sein Teamkollege Noah Raab sah die Gelb-Rote Karte. Nach der Klatsche sagte SGI-Coach Heckmann noch: „Ich muss jetzt erstmal zwei Nächte darüber schlafen, und dann müssen wir das natürlich aufarbeiten. Ich habe viel Arbeit vor mir.“

TV Hettenrodt – TuS Rötsweiler-Nockenthal 9:0 (5:0). Das Spiel in Hettenrodt war einseitig. „Rötsweiler hat bis zum Ende gekämpft, war aber praktisch ohne echte Torchance“, sagte Hettenrodts Abteilungsleiter Daniel Schreiber. Sein Team führte schon zur Pause 5:0. Alle fünf Tore erzielte Jordan Siewe Ngueguim in teils sehenswerter Manier (29., 39., 41., 44., 45. +1). Schreiber sagte: „Wir haben noch einige Chancen liegen gelassen.“ In Halbzeit zwei trafen Martin Koch (60.), Philipp Conradt (62., 71.) und Tim Schulz (75.).

SGH Rinzenberg – SG Berglangenberg/Ruschberg 2:6 (). In den ersten Minuten ließ Rinzenberg zwei gute Chancen liegen. Die Gäste aus Berglangenberg/Ruschberg wiederum nutzten die ihren eiskalt: Jan Eisenhut (10.), Niklas Bier (17.) und Oliver Kunz (24.) stellten früh auf 0:3. „Wir fanden in der ersten Hälfte nicht mehr wirklich ins Spiel“, sagte Rinzenbergs stellvertretender Abteilungsleiter André Köhler. Auf Juri Schewtschenkos Anschlusstreffer (FE/ 28.) folgte ein erneutes Tor von Eisenhut (37.). „In Halbzeit zwei fingen wir uns“, so Köhler. Benjamin Geiß verkürzte auf 2:4 (55.). Die Antwort der Gäste ließ aber wieder nicht lange auf sich warten. Eine Minute später traf Niklas Donner, der in der 81. Minute noch auf 2:6 stellte.