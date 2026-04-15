Gipfeltreffen, Derby, Duell der Top-Torjäger, eine mögliche Meisterfeier: Es gibt viele Gründe, warum das Spiel des TuS Niederbrombach gegen die SG Niederhambach/Schwollen eine gewaltige Zuschauerkulisse verdient hat
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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 wird am Donnerstagabend (19 Uhr) das womöglich spannendste Spiel der Saison angepfiffen. Der TuS Niederbrombach empfängt die SG Niederhambach/Schwollen um 19 Uhr zum Derby und Gipfeltreffen. Dabei können die Gäste die Meisterschaft perfekt machen.