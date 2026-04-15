Gipfel beim TuS Niederbrombach SG Niederhambach/Schwollen kann den Titel klar machen Sascha Nicolay 15.04.2026, 13:15 Uhr

i Klatschen sich Spielertrainer Marius Botiseriu (rechts) und seine Spieler (vorne Torjäger Rico Heger) auch am Donnerstag in Niederbrombach wegen eines Sieges ab? Wenn ja, dann ist die SG Niederhambach/Schwollen Meister. Stefan Ding

Gipfeltreffen, Derby, Duell der Top-Torjäger, eine mögliche Meisterfeier: Es gibt viele Gründe, warum das Spiel des TuS Niederbrombach gegen die SG Niederhambach/Schwollen eine gewaltige Zuschauerkulisse verdient hat

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 wird am Donnerstagabend (19 Uhr) das womöglich spannendste Spiel der Saison angepfiffen. Der TuS Niederbrombach empfängt die SG Niederhambach/Schwollen um 19 Uhr zum Derby und Gipfeltreffen. Dabei können die Gäste die Meisterschaft perfekt machen.







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