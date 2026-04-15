Gipfel beim TuS Niederbrombach
SG Niederhambach/Schwollen kann den Titel klar machen
Klatschen sich Spielertrainer Marius Botiseriu (rechts) und seine Spieler (vorne Torjäger Rico Heger) auch am Donnerstag in Nied
Klatschen sich Spielertrainer Marius Botiseriu (rechts) und seine Spieler (vorne Torjäger Rico Heger) auch am Donnerstag in Niederbrombach wegen eines Sieges ab? Wenn ja, dann ist die SG Niederhambach/Schwollen Meister.
Stefan Ding

Gipfeltreffen, Derby, Duell der Top-Torjäger, eine mögliche Meisterfeier: Es gibt viele Gründe, warum das Spiel des TuS Niederbrombach gegen die SG Niederhambach/Schwollen eine gewaltige Zuschauerkulisse verdient hat

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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 wird am Donnerstagabend (19 Uhr) das womöglich spannendste Spiel der Saison angepfiffen. Der TuS Niederbrombach empfängt die SG Niederhambach/Schwollen um 19 Uhr zum Derby und Gipfeltreffen. Dabei können die Gäste die Meisterschaft perfekt machen.

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