A-Klasse-Aufstieg ist perfekt
SG Niederhambach/Schwollen bejubelt den Meistertitel
Sektdusche für den Meistertrainer: Marius Botiseriu (vorne) hat die SG Niederhambach/Schwollen zum B-Klasse-Titel und zum Aufsti
Sektdusche für den Meistertrainer: Marius Botiseriu (vorne) hat die SG Niederhambach/Schwollen zum B-Klasse-Titel und zum Aufstieg in die A-Klasse geführt.
Stefan Ding

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte in Niederhambach nach dem 5:1-Sieg gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg. Die SG Niederhambach/Schwollen feierte den Titel und den Aufstieg in die A-Klasse. Neuzugänge stehen auch schon fest.

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Die SG Niederhambach/Schwollen hat es geschafft. Die Mannschaft der Spielertrainer Marius Botiseriu und Kai Schmeier bezwang die SG Berglangenbach/Ruschberg 5:1 und machte damit Meisterschaft und Aufstieg in die A-Klasse fünf Spiele vor Schluss perfekt – schneller als der FC Bayern München in der Bundesliga, der „erst“ vier Spiele vor Ultimo den Titel eingefahren hat.

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B-Klasse (Birkenfeld)Sport

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