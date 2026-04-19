A-Klasse-Aufstieg ist perfekt SG Niederhambach/Schwollen bejubelt den Meistertitel Sascha Nicolay 19.04.2026, 20:06 Uhr

i Sektdusche für den Meistertrainer: Marius Botiseriu (vorne) hat die SG Niederhambach/Schwollen zum B-Klasse-Titel und zum Aufstieg in die A-Klasse geführt. Stefan Ding

Jubel, Trubel, Heiterkeit herrschte in Niederhambach nach dem 5:1-Sieg gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg. Die SG Niederhambach/Schwollen feierte den Titel und den Aufstieg in die A-Klasse. Neuzugänge stehen auch schon fest.

Die SG Niederhambach/Schwollen hat es geschafft. Die Mannschaft der Spielertrainer Marius Botiseriu und Kai Schmeier bezwang die SG Berglangenbach/Ruschberg 5:1 und machte damit Meisterschaft und Aufstieg in die A-Klasse fünf Spiele vor Schluss perfekt – schneller als der FC Bayern München in der Bundesliga, der „erst“ vier Spiele vor Ultimo den Titel eingefahren hat.







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