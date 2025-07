SG Idar-Oberstein will ihren Abstieg sofort korrigieren

Die Gleichung scheint einfach zu sein. Die SG Niederhambach/Schwollen schnappt sich Marius Botiseriu vom Oberligisten SC Idar-Oberstein, macht ihn zum Spielertrainer - und – schwupps – steigt die SG in die A-Klasse auf. Zwölf von 13 Niederhambacher Konkurrenten haben diesen Schluss gezogen - und so ist die SG Niederhambach/Schwollen der große Favorit in der B-Klasse Birkenfeld 2.

Ganz falsch ist das natürlich nicht. Die SG hat einen starken Kader zusammengestellt - mit Dribbelkönig Botiseriu als Ausrufezeichen. Und dass sie oben mitspielen wollen, das verhehlen die Niederhambacher und Schwollener natürlich auch nicht. Ob sie freilich so durchziehen können, wie die Konkurrenz glaubt, muss sich erst weisen. Mit so einer Favoritenbürde muss man schließlich erst einmal klarkommen. Trotzdem – der Weg zum Titel führt nur über „die Bach“, wie die SG gerne genannt wird.

Gefühlt liegen die Spielorte dieser Liga nebeneinander

Doch ihre Gegner sind nicht zu unterschätzen in einer extrem interessanten Spielklasse, die mit den Aufsteigern SV Gimbweiler, TV Hettenrodt und SG Rötsweiler-Nockenthal sowie den Absteigern TuS Oberbrombach und SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt frisch zusammengewürfelt ist und in der Woche für Woche attraktive Derbys auf dem Programm stehen. Gefühlt liegen die Orte mit den Vereinen dieser Liga alle nebeneinander.

Als großen Gegenspieler der SG Niederhambach/Schwollen haben die Vereine die SG Idar-Oberstein ausgemacht. Das Team, das der VfL Algenrodt und die TSG Idar-Oberstein bilden, ist nach einer verheerenden Rückrunde in der A-Klasse abgestiegen. Das soll umgehend korrigiert werden. Der Wiederaufstieg ist das unmissverständliche Ziel.

Das verklausulierte Spitzenziel des TuS Hoppstädten II

Nicht unterschätzen darf man sicher auch den zweiten Absteiger. Folgt der TuS Oberbrombach dem Gesetz der Serie, dann ist nun wieder ein Aufstieg dran. Der TuS ist die Fahrstuhlmannschaft der zurückliegenden Jahre. Abstiege und Aufstiege wechseln sich regelrecht ab. Zumindest die Top Fünf peilt der TuS diesmal an.

Neben den beiden Absteigern und der SG Niederhambach scheint es aber noch einen Aufstiegskandidaten zu geben - zumindest, wenn man dessen eigener Zielsetzung folgt. Eine „Ergebnisverbesserung gegenüber der vergangenen Saison“ hat der TuS Hoppstädten II im Visier. Das ist schön verklausuliert ausgedrückt, dass einer der beiden ersten Ränge herausspringen soll - schließlich landete das TuS-Team vergangene Saison auf Platz drei. Um tatsächlich aufsteigen zu dürfen, bräuchte Michael Henns Mannschaft aber auf jeden Fall Hilfe vom ersten TuS-Team, das dann selbst den Sprung nach oben schaffen müsste.

Ein paar Geheimfavoriten hat diese Klasse auch zu bieten. Der TuS Leisel sieht sich trotz des Verlustes seines Torjägers Fineas Allnoch unter den Top Sechs. Und durchaus Klasse im Kader haben auch die Aufsteiger aus Hettenrodt und Gimbweiler sowie die SGH Rinzenberg. Spannend ist auch, wohin die Trainer Mathias Düwel (mit Robert Skibba) und Jan Eisenhut ihre neuen Vereine, den TuS Niederbrombach beziehungsweise die SG Berglangenbach/Ruschberg führen.