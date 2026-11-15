VfL Weierbach patzt wieder SG Idar-Oberstein klettert an die Tabellenspitze Sascha Nicolay 15.11.2026, 19:46 Uhr

i Der TuS Breitenthal (in blau) und die Spvgg Hochwald trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams haben damit weiter großen Rückstand auf die Aufstiegsränge. Joachim Hähn

Als Meister im Umbiegen präsentierte sich die SG Veitsrodt/Tiefenstein, die aus einem 1:3-Rückstand in der Fußball-B-Klasse BIR 1 noch einen 5:3-Sieg machte. Einen Big Point landete der SV Mittelreidenbach.

Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt hat mit einem 4:1 beim Bollenbacher SV II die Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 übernommen. Der spielfreie Herbstmeister TuS Kirschweiler fiel aber nur auf Rang zwei, weil der VfL Weierbach beim 1:1 gegen die SG Bergen/Berschweiler zum dritten Mal in Folge ohne Sieg blieb.







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