Spitzenreiter früh dezimiert SG Hochstetten steckt die lange Unterzahl locker weg Florian Unckrich 25.10.2026, 22:14 Uhr

i Eiskalt zeigte sich die SG Hochstetten/Nußbaum (schwarze Trikots) im Spitzenspiel in Langenlonsheim vor dem Tor des TSV und schlug sechs Mal zu. Edgar Daudistel

Vier der fünf ausgetragenen Spiele in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 gingen an die Gäste. Den wichtigsten Auswärtsdreier landete die SG Hochstetten/Nußbaum in Langenlonsheim.

Die SG Hochstetten/Nußbaum ist in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 eine Klasse für sich. Viele hatten dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim im Spitzenspiel die Daumen gedrückt, um das Meisterrennen spannend zu halten, doch der Spitzenreiter ließ die Muskeln spielen, siegte trotz einer mehr als 70-minütigen Unterzahl mit 6:1.







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