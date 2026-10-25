Spitzenreiter früh dezimiert
SG Hochstetten steckt die lange Unterzahl locker weg
Eiskalt zeigte sich die SG Hochstetten/Nußbaum (schwarze Trikots) im Spitzenspiel in Langenlonsheim vor dem Tor des TSV und schl
Eiskalt zeigte sich die SG Hochstetten/Nußbaum (schwarze Trikots) im Spitzenspiel in Langenlonsheim vor dem Tor des TSV und schlug sechs Mal zu.
Edgar Daudistel

Vier der fünf ausgetragenen Spiele in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 gingen an die Gäste. Den wichtigsten Auswärtsdreier landete die SG Hochstetten/Nußbaum in Langenlonsheim.

Lesezeit 3 Minuten
Die SG Hochstetten/Nußbaum ist in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 eine Klasse für sich. Viele hatten dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim im Spitzenspiel die Daumen gedrückt, um das Meisterrennen spannend zu halten, doch der Spitzenreiter ließ die Muskeln spielen, siegte trotz einer mehr als 70-minütigen Unterzahl mit 6:1.
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B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

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