Vier der fünf ausgetragenen Spiele in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 gingen an die Gäste. Den wichtigsten Auswärtsdreier landete die SG Hochstetten/Nußbaum in Langenlonsheim.
Lesezeit 3 Minuten
Die SG Hochstetten/Nußbaum ist in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 eine Klasse für sich. Viele hatten dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim im Spitzenspiel die Daumen gedrückt, um das Meisterrennen spannend zu halten, doch der Spitzenreiter ließ die Muskeln spielen, siegte trotz einer mehr als 70-minütigen Unterzahl mit 6:1.