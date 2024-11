B-Klasse Bad Kreuznach 1: SG Hochstetten unterliegt dem FSV Rehborn SG Hochstetten: Koch bezeichnet Leistung seines Teams als „Arbeitsverweigerung“ Florian Tuschner 13.10.2024, 21:34 Uhr

Kreis Bad Kreuznach. Die SG Nordpfalz hat die Spitzenspiel-Niederlage gegen Bavaria Ebernburg gut verkraftet. Beim FC Martinstein gelang ein 7:1-Erfolg. Die Ebernburger, Spitzenreiter der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1, zeigten sich gewohnt souverän.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II 0:6 (0:4). „Wir haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden“, sagte SGM-Trainer Leon Skär und fügte an: „Spielerisch war das eine schwache Leistung von uns. Im Passspiel waren wir zu unpräzise, die Laufbereitschaft war zu gering, und auch in den Zweikämpfen kamen wir permanent zu spät.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen