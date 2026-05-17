5:0-Sieg im Spitzenspiel SG Disibodenberg mit Abwehrbollwerk zur Meisterschaft Florian Tuschner 17.05.2026, 23:01 Uhr

i So sehen Meister aus: Die SG Disibodenberg sicherte sich den Titelgewinn in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 mit Daniel Blümling, Marcel Schäfer, Juri Blank, Joshua Steffen, Marius Schäfer, Christoph Wagner, Marcel Dreesbach, Jonas Schumacher, Chris Lips, Paul Hildebrandt, Maximilian Höhn, Timo Simon, Matteo Schäfer, Peter Wagner, Moritz Lahm, Felix Kehl, Fabian Eisenbrandt, Dominik Fonteyn, Lukas Schäfer, Manuel Kerch und Trainer Tim Kreuscher. Klaus Castor

Die SG Disibodenberg ist zurück in der A-Klasse. Zu verdanken hat sie die Meisterschaft in der B-Klasse einer überragenden Serie und der Stärke in Topspielen. Zum zweiten Mal bezwang sie Verfolger FSV Bretzenheim.

Die SG Disibodenberg ist am Ziel ihrer Träume. Sie bezwang im Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 den FSV Bretzenheim, distanzierte den Verfolger auf uneinholbare sechs Zähler und sicherte sich damit die Meisterschaft. Es war der achte Sieg in Folge, der die Meisterschaft und die Rückkehr in die A-Klasse einbrachten.







Artikel teilen

Artikel teilen