Die SG Disibodenberg ist zurück in der A-Klasse. Zu verdanken hat sie die Meisterschaft in der B-Klasse einer überragenden Serie und der Stärke in Topspielen. Zum zweiten Mal bezwang sie Verfolger FSV Bretzenheim.
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Die SG Disibodenberg ist am Ziel ihrer Träume. Sie bezwang im Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 den FSV Bretzenheim, distanzierte den Verfolger auf uneinholbare sechs Zähler und sicherte sich damit die Meisterschaft. Es war der achte Sieg in Folge, der die Meisterschaft und die Rückkehr in die A-Klasse einbrachten.