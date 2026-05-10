7:0 in Waldlaubersheim SG Disibodenberg macht vor Topspiel ihre Hausaufgaben Florian Unckrich 10.05.2026, 21:58 Uhr

i Der Rehborner (rotes Trikot) ist den berühmten Schritt schneller am Ball. Der Sponheimer kann ihn nicht am Torabschluss hindern. Die Rehborner siegten überzeugend mit 6:1. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Das Spitzenspiel am nächsten Sonntag in Odernheim kann kommen: Die SG Disibodenberg gab sich auch bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg keine Blöße und geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung in das finale Duell mit dem FSV Bretzenheim.

Die SG Disibodenberg hat die Hürde Waldlaubersheim übersprungen und sich vom spielfreien FSV Bretzenheim abgesetzt. Mit drei Punkten Vorsprung gehen die Disibodenberger ins Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 am nächsten Sonntag. VfL Sponheim – FSV Rehborn 1:6 (1:3).







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