Das Spitzenspiel am nächsten Sonntag in Odernheim kann kommen: Die SG Disibodenberg gab sich auch bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg keine Blöße und geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung in das finale Duell mit dem FSV Bretzenheim.
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Die SG Disibodenberg hat die Hürde Waldlaubersheim übersprungen und sich vom spielfreien FSV Bretzenheim abgesetzt. Mit drei Punkten Vorsprung gehen die Disibodenberger ins Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 am nächsten Sonntag.VfL Sponheim – FSV Rehborn 1:6 (1:3).