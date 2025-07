Die Anzahl an potenziellen Aufsteigern ist groß in der B-Klasse Bad Kreuznach 2. Das liegt auch daran, dass zehn erste Mannschaft am Ball sind. Ein Verein hält noch die Augen nach einem möglichen Trainer offen.

Der Hotspot der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 liegt in der Glanregion. „Bei der Einteilung der beiden B-Klassen haben wir zwei Schwerpunkte gesetzt. In der Staffel 1 lag das Augenmerk auf den zweiten Mannschaften der Bezirksligisten, in der Staffel 2 auf den Teams aus der Meisenheimer Kante“, erklärte Thomas Dubravsky, der Fußball-Kreisvorsitzende.

Das garantiert nicht nur viele Derbys, es beschert auch einen Überhang an ersten Garnituren. Zehn sind es – im Gegensatz zu nur drei ersten Mannschaften in der Parallelstaffel. Und eine von ihnen gilt auch als großer Saisonfavorit: die SG Disibodenberg. Das Team aus Odernheim und Staudernheim hatte bereits in der Rückrunde seine Krallen gezeigt und kam den Übermannschaften und Aufsteigern, dem FC Bavaria Ebernburg und der SG Nordpfalz, am nächsten. Transportiert das Team diese Form in die neue Runde, ist ihm eine Spitzenrolle zuzutrauen.

„Ich vertraue André komplett, aber sollte sich noch eine Trainertür öffnen, wären wir nicht abgeneigt.“

Björn Strack

Auf der anderen Seite des Fußballkreises ist ein weiteres Nest an Teams dieser Klasse. Der FSV Bretzenheim und der TSV Langenlonsheim/Laubenheim haben sich vor einer Dekade noch in der Landesliga duelliert, nun stehen sie sich in der B-Klasse gegenüber. Ein heißes Spiel bleibt es aber so oder so, zumal sich die Trainer Sinan Kaya und Sebastian Grünewald sehr gut kennen. Auch die SG Waldlaubersheim/Gutenberg ist in geografischer Schlagdistanz. Bei ihr führt André Kullmann gemeinsam mit dem Waldlaubersheimer Abteilungsleiter Björn Strack das sportliche Kommando. „Ich vertraue André komplett, aber sollte sich noch eine Trainertür öffnen, wären wir nicht abgeneigt“, sagt Strack. Für alle Fälle steht bei der SG auch noch der Gutenberger Abteilungsleiter und Ex-Trainer Marco Enkler Gewehr bei Fuß.

Die Klasse wird komplettiert von der einzigen dritten Mannschaft mit B-Klassen-Zertifikat (SG Meisenheim/Desloch/Lauschied) sowie der Landesliga-Reserve aus Schmittweiler und drei A-Klassen-Reserven. Aus ihnen sticht der TSV Hargesheim II heraus, der in den vergangenen beiden Spielzeiten Meister und Dritter der B-Klasse wurde und dabei mit einer starken Rückrunde eine ähnliche Rolle wie die Disibodenberger in der anderen Vorjahres-Staffel eingenommen hat. Nun sind beide in der gleichen Liga unterwegs.

Auch Langenlonsheimer wagen sich aus der Deckung

Beide gehören auch zu den Mannschaften, die sich zu ihren Ambitionen bekennen. Aufstieg lautet das Ziel der Disibodenberger, die Hargesheimer liebäugeln mit Rang eins bis drei. Ähnlich mutig wagen sich die Langenlonsheimer aus der Deckung. Platz eins bis fünf soll es nach dem Abstieg aus der A-Klasse beim Neuanfang mit neuem Trainer werden. Ein Platz unter den ersten fünf verkünden zudem die Waldlaubersheimer als ihre Wunschvorstellung. Und das verwundert wenig, zumal sich die SG verstärkt hat. Ins Auge sticht dabei vor allem die Rückkehr des langjährigen Publikumslieblings Omid Mohammadi.