SV Gimbweiler stolpert SG Berglangenbach/Ruschberg knackt den Tabellenführer Verena Müller-Baltes 18.10.2026, 20:16 Uhr

i Die Nohener Lars Ludwig (links) und Julian Kohlhaas nehmen Niklas Schell vom TuS Öberbrombach in die Zange. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 3:3. Joachim Hähn

Starke Leistung von der SG Berglangenbach/Ruschberg in der B-Klasse Birkenfeld 2 gegen Tabellenführer SV Gimbweiler. Aber auch der TuS Leisel war stark – vor allem Damehat Hafez, dem ein Hattrick gelang.

Die SG Berglangenbach/Ruschberg hat das Rennen an der Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 wieder so richtig heiß gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jan Eisenhut bezwang Tabellenführer SV Gimbweiler 3:2. Die Gimbweilerer halten Platz eins zwar weiter mit 24 Punkten, doch der diesmal spielfreie SV Weiersbach und der SV Heimbach folgen mit nur zwei Zählern Rückstand.







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