SV Gimbweiler stolpert
SG Berglangenbach/Ruschberg knackt den Tabellenführer
Die Nohener Lars Ludwig (links) und Julian Kohlhaas nehmen Niklas Schell vom TuS Öberbrombach in die Zange. Am Ende trennten sic
Die Nohener Lars Ludwig (links) und Julian Kohlhaas nehmen Niklas Schell vom TuS Öberbrombach in die Zange. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 3:3.
Joachim Hähn

Starke Leistung von der SG Berglangenbach/Ruschberg in der B-Klasse Birkenfeld 2 gegen Tabellenführer SV Gimbweiler. Aber auch der TuS Leisel war stark – vor allem Damehat Hafez, dem ein Hattrick gelang.

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Die SG Berglangenbach/Ruschberg hat das Rennen an der Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 wieder so richtig heiß gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jan Eisenhut bezwang Tabellenführer SV Gimbweiler 3:2. Die Gimbweilerer halten Platz eins zwar weiter mit 24 Punkten, doch der diesmal spielfreie SV Weiersbach und der SV Heimbach folgen mit nur zwei Zählern Rückstand.
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